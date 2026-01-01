51-річну волинянку, яка вбила чоловіка, взяли під варту





Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.



Слідство встановило, що у січні 2026 року нетвереза волинянка під час сімейного конфлікту вдарила ножем 57-річного чоловіка.



Потерпілий помер від крововтрати у лікарняному закладі.



Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За процесуального керівництва прокурорів Володимирської окружної прокуратури 51-річній жительці селища Благодатне повідомлено про підозру в заподіянні чоловікові тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України).

