51-річну волинянку, яка вбила чоловіка, взяли під варту
Сьогодні, 14:46
За процесуального керівництва прокурорів Володимирської окружної прокуратури 51-річній жительці селища Благодатне повідомлено про підозру в заподіянні чоловікові тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України).
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Слідство встановило, що у січні 2026 року нетвереза волинянка під час сімейного конфлікту вдарила ножем 57-річного чоловіка.
Потерпілий помер від крововтрати у лікарняному закладі.
Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
