На 95-му році життя відійшла у вічність зв'язкова ОУН з Волині Софія Піддубна

На 95-му році життя відійшла у вічність зв'язкова ОУН з Волині Софія Піддубна
26 березня 2026 року на 95-му році життя відійшла у вічність зв'язкова кущового провідника та командира боївки СБ Цуманського районного проводу ОУН (1946-1948рр) легендарного Василя Іларіоновича ЧЕПЕЛЮКА ( на псевдо " Перець") Софія Андріївна ПІДДУБНА ( дівоче Гусак).

Про це повідомили у Цуманській громаді.

"Народилась в с.Липне 09 жовтня 1931 року. В 1948 р засуджена на 3 роки у виправних трудових таборах за те, що не донесла на вояків УПА. Звільнилась у 1951 році. Здійснила материнський подвиг -мнародила та виховала семеро дітей ( 5 синів та 2 доньки ).

Громада схиляє голови перед величчю особистості, котрою була проста скромна сільська жінка, явивши світу незбориму вірність ідеалам свободи, мужності та великої любові до України", - йдеться в повідомленні.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким та рідним. Вічна пам'ять!

Вибір редактора
Що у декларації Катерини Шкльоди, яка виконуватиме обов'язки Луцького міського голови
Після розслідування про бізнес родини звільнилася керівниця БЕБ на Волині Лариса Ревіна
Шлейф скандалів і «порожня» декларація: що не показав мер Ківерців Олександр Ковальчук
Понад 150 чоловіків незаконно виїхали за кордон: на Волині судитимуть шістьох прикордонників
США може перекинути частину озброєння для України на Близький Схід, - The Washington Post
На 95-му році життя відійшла у вічність зв'язкова ОУН з Волині Софія Піддубна
51-річну волинянку, яка вбила чоловіка, взяли під варту
«Мальдівські» пляжі на Волині: відкривається унікальний комплекс відпочинку SVITLE ФОТО. ВІДЕО
