На 95-му році життя відійшла у вічність зв'язкова ОУН з Волині Софія Піддубна
Сьогодні, 15:13
26 березня 2026 року на 95-му році життя відійшла у вічність зв'язкова кущового провідника та командира боївки СБ Цуманського районного проводу ОУН (1946-1948рр) легендарного Василя Іларіоновича ЧЕПЕЛЮКА ( на псевдо " Перець") Софія Андріївна ПІДДУБНА ( дівоче Гусак).
Про це повідомили у Цуманській громаді.
"Народилась в с.Липне 09 жовтня 1931 року. В 1948 р засуджена на 3 роки у виправних трудових таборах за те, що не донесла на вояків УПА. Звільнилась у 1951 році. Здійснила материнський подвиг -мнародила та виховала семеро дітей ( 5 синів та 2 доньки ).
Громада схиляє голови перед величчю особистості, котрою була проста скромна сільська жінка, явивши світу незбориму вірність ідеалам свободи, мужності та великої любові до України", - йдеться в повідомленні.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким та рідним. Вічна пам'ять!
