США може перекинути частину озброєння для України на Близький Схід, - The Washington Post





За інформацією видання, остаточне рішення ще не ухвалене.



Серед озброєння, яке може бути перенаправлене, називають ракети-перехоплювачі для систем протиповітряної оборони.



Ці ракети замовляли у межах програми PURL, за якою партнери США по НАТО закуповують американське озброєння для подальшої передачі Україні.



Речник Пентагону заявив, що Сполучені Штати забезпечать необхідні ресурси як для власних військових, так і для союзників.



Водночас він відмовився коментувати деталі щодо можливого перенаправлення озброєння.



Посол України в США Ольга Стефанішина зазначила, що Київ постійно інформує партнерів про свої потреби, зокрема у сфері протиповітряної оборони.



Вона додала, що Україна розуміє, що нині триває період значної невизначеності.



"Будь-які перебої на початку нещодавніх операцій на Близькому Сході були пом’якшені", – наголосила дипломатка.



Співрозмовник видання в НАТО не підтвердив, чи обізнаний Альянс із можливими планами США щодо перенаправлення озброєння.



Водночас він підкреслив, що країни-партнери продовжують робити внески у програму PURL, і постачання обладнання до України триває.

Пентагон розглядає можливість перенаправлення частини зброї, яка призначалася для України, на Близький Схід на тлі виснаження запасів боєприпасів американської армії.Як повідомляє Цензор.НЕТ , про це пише The Washington Post із посиланням на три джерела, обізнані з ситуацією.За інформацією видання, остаточне рішення ще не ухвалене.Серед озброєння, яке може бути перенаправлене, називають ракети-перехоплювачі для систем протиповітряної оборони.Ці ракети замовляли у межах програми PURL, за якою партнери США по НАТО закуповують американське озброєння для подальшої передачі Україні.Речник Пентагону заявив, що Сполучені Штати забезпечать необхідні ресурси як для власних військових, так і для союзників.Водночас він відмовився коментувати деталі щодо можливого перенаправлення озброєння.Посол України в СШАзазначила, що Київ постійно інформує партнерів про свої потреби, зокрема у сфері протиповітряної оборони.Вона додала, що Україна розуміє, що нині триває період значної невизначеності."Будь-які перебої на початку нещодавніх операцій на Близькому Сході були пом'якшені", – наголосила дипломатка.Співрозмовник видання в НАТО не підтвердив, чи обізнаний Альянс із можливими планами США щодо перенаправлення озброєння.Водночас він підкреслив, що країни-партнери продовжують робити внески у програму PURL, і постачання обладнання до України триває.

