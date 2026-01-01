Понад 150 чоловіків незаконно виїхали за кордон: на Волині судитимуть шістьох прикордонників

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо шістьох прикордонників, які допомагали чоловікам призовного віку незаконно перетинати державний кордон.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Обвинувальний акт скеровано до суду.

Слідство встановило, що з жовтня 2023 року по січень 2024 року інспектори свідомо не проводили належний контроль під час перевірки документів. Вони вносили до баз неправдиві дані про нібито наявність інвалідності у чоловіків, хоча жодних підтверджень не було.

У результаті щонайменше 158 осіб незаконно виїхали до Польщі через пункт пропуску на Волині.

Вартість «послуги» сягала до 10 тисяч доларів з людини.

Фігурантів викрили у листопаді 2025 року спільно з оперативно-розшуковим відділом 6 прикордонного загону.
Усіх шістьох судитимуть за сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон із використанням службового становища та порушення правил несення служби в умовах воєнного стану. Санкції передбачають до 10 років позбавлення волі.
