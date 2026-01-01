Понад 150 чоловіків незаконно виїхали за кордон: на Волині судитимуть шістьох прикордонників
Сьогодні, 16:11
Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо шістьох прикордонників, які допомагали чоловікам призовного віку незаконно перетинати державний кордон.
Про це повідомила пресслужба ДБР.
Обвинувальний акт скеровано до суду.
Слідство встановило, що з жовтня 2023 року по січень 2024 року інспектори свідомо не проводили належний контроль під час перевірки документів. Вони вносили до баз неправдиві дані про нібито наявність інвалідності у чоловіків, хоча жодних підтверджень не було.
У результаті щонайменше 158 осіб незаконно виїхали до Польщі через пункт пропуску на Волині.
Вартість «послуги» сягала до 10 тисяч доларів з людини.
Фігурантів викрили у листопаді 2025 року спільно з оперативно-розшуковим відділом 6 прикордонного загону.
Усіх шістьох судитимуть за сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон із використанням службового становища та порушення правил несення служби в умовах воєнного стану. Санкції передбачають до 10 років позбавлення волі.
