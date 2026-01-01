Майже на 500 тисяч гривень: громада Нововолинська передала допомогу полку «Лава»
Сьогодні, 16:17
Інструменти й обладнання загальною вартістю майже 500 тисяч гривень отримав 21-й полк безпілотних систем «Лава» 2-го корпусу НГУ «Хартія» від громади Нововолинська. Окрім цього, компанія-виробник з Рівного передала підрозділу новий наземний роботизований комплекс «Стохід».
Про це повідомили у пресслужбі полку.
Нововолинськ — місто із населенням близько 60 тисяч людей, розташоване далеко від лінії фронту, поблизу кордону з Польщею. Попри це, підтримка українських військових тут стала одним із ключових пріоритетів громади.
«Місто не стоїть осторонь. Наші люди можуть спокійно спати, діти — ходити в школи і дитсадки завдяки оборонцям, які стримують московську навалу. Тому ми для армії закуповували все — від шкарпеток до НРК. Зараз на місяць опрацьовуємо до 50 запитів від різних підрозділів», — розповів заступник міського голови Нововолинська Микола Пасевич, який привіз допомогу у майстерню полку.
Завдяки громаді інженери «Лави» отримали необхідне обладнання для ремонту техніки: набори ключів, домкрати, електроінструменти, зварювальні апарати, компресор та інші засоби.
«Сьогодні ситуація така, що війна — це не лише фронт. Без допомоги громад воювати не виходить. Лише єдність тилу і війська дає нам шанс вистояти і перемогти. Ваша допомога — це наші виконані задачі і врятовані життя. Ми це дуже цінуємо і від усього особового складу дякуємо міському голові Борису Карпусу і всій громаді Нововолинська», — зазначив командир полку «Лава» Володимир Мірчук.
У громаді запевняють: підтримку підрозділу продовжать і надалі. Наразі полк виконує бойові завдання на Харківщині. Загалом у 2025 році Нововолинська громада спрямувала на підтримку Сил оборони України 50 мільйонів гривень.
Довідка
«Лава» — високотехнологічний підрозділ у складі 2-го корпусу НГУ «Хартія», створений восени 2025 року як батальйон, а в березні 2026 року реорганізований у полк. Основні завдання — розвідка, точкові удари в тилу ворога, логістика, медична евакуація, мінування та розмінування із застосуванням роботизованих комплексів і безпілотних систем.
Про це повідомили у пресслужбі полку.
Нововолинськ — місто із населенням близько 60 тисяч людей, розташоване далеко від лінії фронту, поблизу кордону з Польщею. Попри це, підтримка українських військових тут стала одним із ключових пріоритетів громади.
«Місто не стоїть осторонь. Наші люди можуть спокійно спати, діти — ходити в школи і дитсадки завдяки оборонцям, які стримують московську навалу. Тому ми для армії закуповували все — від шкарпеток до НРК. Зараз на місяць опрацьовуємо до 50 запитів від різних підрозділів», — розповів заступник міського голови Нововолинська Микола Пасевич, який привіз допомогу у майстерню полку.
Завдяки громаді інженери «Лави» отримали необхідне обладнання для ремонту техніки: набори ключів, домкрати, електроінструменти, зварювальні апарати, компресор та інші засоби.
«Сьогодні ситуація така, що війна — це не лише фронт. Без допомоги громад воювати не виходить. Лише єдність тилу і війська дає нам шанс вистояти і перемогти. Ваша допомога — це наші виконані задачі і врятовані життя. Ми це дуже цінуємо і від усього особового складу дякуємо міському голові Борису Карпусу і всій громаді Нововолинська», — зазначив командир полку «Лава» Володимир Мірчук.
У громаді запевняють: підтримку підрозділу продовжать і надалі. Наразі полк виконує бойові завдання на Харківщині. Загалом у 2025 році Нововолинська громада спрямувала на підтримку Сил оборони України 50 мільйонів гривень.
Довідка
«Лава» — високотехнологічний підрозділ у складі 2-го корпусу НГУ «Хартія», створений восени 2025 року як батальйон, а в березні 2026 року реорганізований у полк. Основні завдання — розвідка, точкові удари в тилу ворога, логістика, медична евакуація, мінування та розмінування із застосуванням роботизованих комплексів і безпілотних систем.
Майже на 500 тисяч гривень: громада Нововолинська передала допомогу полку «Лава»
Сьогодні, 16:17
