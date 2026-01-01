На Волині під час пожежі загинув чоловік
Сьогодні, 17:05
Учора у Володимирському районі на пожежі загинула людина.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
О 03:28 надійшло повідомлення про пожежу у селі Литовеж Володимирського району — на садівничому масиві «Прикордонник» горів дачний будинок.
До ліквідації пожежі залучались рятувальники 5-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Нововолинськ, працювала ланка газодимозахисної служби. Пожежу локалізовано о 04:25, ліквідовано о 05:55.
На місці пожежі виявлено тіло загиблого чоловіка 1946 року народження.
