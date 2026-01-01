На Волині під час пожежі загинув чоловік

Учора у Володимирському районі на пожежі загинула людина.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

О 03:28 надійшло повідомлення про пожежу у селі Литовеж Володимирського району — на садівничому масиві «Прикордонник» горів дачний будинок.

До ліквідації пожежі залучались рятувальники 5-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Нововолинськ, працювала ланка газодимозахисної служби. Пожежу локалізовано о 04:25, ліквідовано о 05:55.

На місці пожежі виявлено тіло загиблого чоловіка 1946 року народження.
Вибір редактора
Що у декларації Катерини Шкльоди, яка виконуватиме обов'язки Луцького міського голови
Після розслідування про бізнес родини звільнилася керівниця БЕБ на Волині Лариса Ревіна
Шлейф скандалів і «порожня» декларація: що не показав мер Ківерців Олександр Ковальчук
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Сьогодні, 17:05
Майже на 500 тисяч гривень: громада Нововолинська передала допомогу полку «Лава»
Сьогодні, 16:17
Відзавтра, 27 березня, у Луцьку припиняють опалювальний сезон
Сьогодні, 16:16
Понад 150 чоловіків незаконно виїхали за кордон: на Волині судитимуть шістьох прикордонників
Сьогодні, 16:11
США може перекинути частину озброєння для України на Близький Схід, - The Washington Post
Сьогодні, 15:47
