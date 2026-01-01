На Волині під час пожежі загинув чоловік





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



О 03:28 надійшло повідомлення про пожежу у селі Литовеж Володимирського району — на садівничому масиві «Прикордонник» горів дачний будинок.



До ліквідації пожежі залучались рятувальники 5-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Нововолинськ, працювала ланка газодимозахисної служби. Пожежу локалізовано о 04:25, ліквідовано о 05:55.



На місці пожежі виявлено тіло загиблого чоловіка 1946 року народження.



