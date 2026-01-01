На Волині забудовник відшкодував державі понад 4 мільйони не сплачених податків

На Волині забудовник відшкодував державі 4,5 млн грн не сплачених податків.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.Під процесуальним керівництвом прокурорів Волинської обласної прокуратури викрито незаконну діяльність забудовника, який реалізував схему з ухилення від сплати податків у значних розмірах (ч.1 ст. 212 КК України).Встановлено, що чоловік продавав за готівку об’єкти незавершеного будівництва, розташовані на території Волинської, Рівненської та Львівської областей.В офіційних документах він декларував дохід лише в обсягах, зазначених у договорах купівлі-продажу, та сплачував податки і збори саме з цих сум.Фактично отримані кошти у податковій звітності не відображалися.Унаслідок таких дій забудовник приховав дохід від продажу об’єктів незавершеного будівництва на суму понад 22 млн грн, що призвело до ненадходження до бюджету понад 4,5 млн грн податків.У ході досудового розслідування він у повному обсязі відшкодував заподіяну державному бюджету шкоду.Крім того, перерахував 240 000 гривень на потреби Збройних Сил України.Кримінальне провадження направлено до суду.