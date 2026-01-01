У Луцьку на прибирання вулиць видідили 42 мільйони
Сьогодні, 18:26
Одразу після танення снігу у Луцьку розпочали посилене прибирання вулиць. До робіт залучили 15 одиниць техніки.
Роботи триватимуть упродовж 2026 року, повідомили misto.media у департаменті житлово-комунального господарства Луцької міської ради у відповіді на інформаційний запит.
На санітарне утримання з бюджету громади передбачили 42 млн грн.
Навесні комунальники очищають проїжджу частину, пішохідні зони та зелені території від пилу, бруду, залишків протиожеледних сумішей, сухої рослинності, листя, недопалків і побутового сміття.
Також використовують спеціалізовану техніку, зокрема підмітально-прибиральні машини, вантажівки й трактори.
Прибирання охоплює всю територію громади та відбувається переважно увечері та уночі, щоб уникнути незручностей для водіїв та пішоходів, інформують у документі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Роботи триватимуть упродовж 2026 року, повідомили misto.media у департаменті житлово-комунального господарства Луцької міської ради у відповіді на інформаційний запит.
На санітарне утримання з бюджету громади передбачили 42 млн грн.
Навесні комунальники очищають проїжджу частину, пішохідні зони та зелені території від пилу, бруду, залишків протиожеледних сумішей, сухої рослинності, листя, недопалків і побутового сміття.
Також використовують спеціалізовану техніку, зокрема підмітально-прибиральні машини, вантажівки й трактори.
Прибирання охоплює всю територію громади та відбувається переважно увечері та уночі, щоб уникнути незручностей для водіїв та пішоходів, інформують у документі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
