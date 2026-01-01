У Луцьку на прибирання вулиць видідили 42 мільйони





Роботи триватимуть упродовж 2026 року, повідомили



На санітарне утримання з бюджету громади передбачили 42 млн грн.



Навесні комунальники очищають проїжджу частину, пішохідні зони та зелені території від пилу, бруду, залишків протиожеледних сумішей, сухої рослинності, листя, недопалків і побутового сміття.



Також використовують спеціалізовану техніку, зокрема підмітально-прибиральні машини, вантажівки й трактори.



Прибирання охоплює всю територію громади та відбувається переважно увечері та уночі, щоб уникнути незручностей для водіїв та пішоходів, інформують у документі.

Одразу після танення снігу у Луцьку розпочали посилене прибирання вулиць. До робіт залучили 15 одиниць техніки.Роботи триватимуть упродовж 2026 року, повідомили misto.media у департаменті житлово-комунального господарства Луцької міської ради у відповіді на інформаційний запит.

