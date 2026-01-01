Відзавтра, 27 березня, у Луцьку припиняють опалювальний сезон

З огляду на суттєве підвищення температури зовнішнього повітря, завтра, 27 березня, в Луцьку призупиняється опалювальний сезон.Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.І хоча досі не було зафіксовано підвищення середньодобової температури більше +8°С протягом трьох діб, втім, з огляду на істотне потепління та з метою заощадження енергоресурсів, було прийнято рішення про призупинення опалювального сезону із завтрашнього дня.У випадку подальшого пониження температури зовнішнього повітря, ДКП «Луцьктепло» буде готове до відновлення опалення в межах договірних об’ємів природного газу квітня, в першу чергу, забезпечуючи тепловою енергією об’єкти соціальної сфери.В разі відсутності потреби відновлення опалювального сезону – 27 березня вважатиметься днем завершення опалювального сезону 2025/2026 років у Луцьку.