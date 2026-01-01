Найвідоміші книжки та внесок Марії Матіос в українську літературу

Марія Матіос: біографія та творчий шлях

Марія Матіос народилася 1959 року в селі Розтоки Чернівецької області, закінчила філологічний факультет і ще у 15 років заявила про себе першими публікаціями.



У її текстах відчувається глибокий зв’язок з рідним краєм — Буковиною, а також увага до сімейної пам’яті, тонкий психологізм і вміння працювати зі складними емоціями. Вона використовує живий ритм мови, що характерний для карпатського регіону, і особливу довірчу інтонацію, від якої час наодинці з книжкою перетворюється на щиру розмову із близьким другом.



Творчість Марії Матіос відзначена такими нагородами:



Національна премія імені Тараса Шевченка за роман «Солодка Даруся»;

Гран-прі літературного конкурсу «Коронація слова» за «Майже ніколи не навпаки»;

триразова перемога в рейтингу «Книжка року»;

міжнародне визнання та переклади англійською, німецькою, французькою, польською, івритом та іншими мовами.

Марія Матіос — книжки, що формують сучасну українську прозу

Розглянемо кілька найпопулярніших творів авторки:



«Солодка Даруся» — за цей роман у 2005 році Марія Матіос здобула національну нагороду та статус живого класика. Ця глибока психологічна драма розгортається на Буковині й розповідає про трагічну долю Дарусі та її родини, яка була зламана жорнами радянських репресій на західних територіях. Український PEN (національний центр міжнародної письменницької організації) у списку «100 книжок, які допоможуть зрозуміти Україну» включив «Солодку Дарусю» до творів, потрібних для осмислення українського історичного досвіду;

«Майже ніколи не навпаки» — охоплює історії кількох гуцульських сімей часів Першої світової війни, через які авторка досліджує, як в умовах тотального хаосу людина попри все зберігає свою гідність. На час виходу роман сприймався як одна з найбільших книжкових новинок, а з часом отримав Гран-прі конкурсу «Коронація слова»;

«Нація: серце навпіл» — збірка творів, яка є відображенням колективної та сімейної пам’яті про український досвід втрат, опір і національний розлом. Це реквієм по втрачених ілюзіях та водночас маніфест стійкості духу. Входить у тематичну трилогію разом із книжками «Солодка Даруся» та «Майже ніколи не навпаки»;

«Букова земля» — фактично енциклопедія життя Буковини, повноцінна сага, що охоплює 225 років і кілька поколінь п’яти сімей. У 2020 році твір увійшов до списку премії «Книга року BBC», а український PEN також рекомендує «Букову землю» як роман виняткового масштабу та називає його «книжкою-всесвітом»;

«Мами» — вважається найемоційнішою книжкою, написаною письменницею за останні роки, часом болісною та пронизливою до глибини. У ній представлені історії п’яти жінок, об’єднаних подібним горем — втратою єдиного сина. У 2024 році «Мами» увійшла до рейтингу «Книжка року».

Матіос зруйнувала стереотип про те, що інтелектуальна проза не може бути популярною.





Література, як і творчість загалом, є відображенням власних почуттів та світогляду автора. Проте коли вона водночас може чітко віддзеркалити цілий історичний пласт подій і переживань цілого народу, то перетворюється на справжню класику. Яскравою представницею таких творів є Марія Матіос — прозаїкиня, поетеса, публіцистка та лауреатка Національної премії імені Тараса Шевченка 2005 року за роман «Солодка Даруся». Її праці охоплюють одну з найболючіших тем сучасної України — травму поколінь. Через неї авторка показує, як трагічний історичний досвід спотворює долі, формує характери та поглиблює внутрішні конфлікти героїв.

