У Луцьку на Стрілецькій двоє людей отруїлися чадним газом

У Луцьку з підозрою на отруєння чадним газом госпіталізували двох людей. Подія трапилася вчора, 25 березня, на вулиці Стрілецькій.

Як розповіли Волинським Новинам у пресслужбі КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», повідомлення до швидкої надійшло о 14:00.

По приїзду медики надавали допомогу двом людям. 23-річна дівчина та 25-річний чоловік отруїлися чадним газом.

Парамедики надали постраждалим необхідну допомогу та обох доправили у медичний заклад.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, отруєння, чадний газ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Що у декларації Катерини Шкльоди, яка виконуватиме обов'язки Луцького міського голови
Після розслідування про бізнес родини звільнилася керівниця БЕБ на Волині Лариса Ревіна
Шлейф скандалів і «порожня» декларація: що не показав мер Ківерців Олександр Ковальчук
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
51-річну волинянку, яка вбила чоловіка, взяли під варту
Сьогодні, 14:46
«Мальдівські» пляжі на Волині: відкривається унікальний комплекс відпочинку SVITLE ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 14:20
У Луцьку на Стрілецькій двоє людей отруїлися чадним газом
Сьогодні, 14:06
Біля Луцька ввечері заблукали два 12-річні велосипедисти
Сьогодні, 13:25
Чотири громади Волині отримали нові шкільні автобуси. ФОТО
Сьогодні, 13:02
Медіа
відео
1/8