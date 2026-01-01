У Луцьку на Стрілецькій двоє людей отруїлися чадним газом
Сьогодні, 14:06
У Луцьку з підозрою на отруєння чадним газом госпіталізували двох людей. Подія трапилася вчора, 25 березня, на вулиці Стрілецькій.
Як розповіли Волинським Новинам у пресслужбі КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», повідомлення до швидкої надійшло о 14:00.
По приїзду медики надавали допомогу двом людям. 23-річна дівчина та 25-річний чоловік отруїлися чадним газом.
Парамедики надали постраждалим необхідну допомогу та обох доправили у медичний заклад.
51-річну волинянку, яка вбила чоловіка, взяли під варту
Сьогодні, 14:46
«Мальдівські» пляжі на Волині: відкривається унікальний комплекс відпочинку SVITLE ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 14:20
У Луцьку на Стрілецькій двоє людей отруїлися чадним газом
Сьогодні, 14:06
Біля Луцька ввечері заблукали два 12-річні велосипедисти
Сьогодні, 13:25
Чотири громади Волині отримали нові шкільні автобуси. ФОТО
Сьогодні, 13:02