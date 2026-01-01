Аварія на Волині: водій вантажівки збив велосипедиста

ДТП у Ковелі: травмувався велосипедист.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Автопригода трапилась учора, близько 12 години, на перехресті вулиць Володимира Осіюка та Холмської.

53-річний водій вантажівки MAN не надав перевагу в русі велосипедисту, який рухався головною дорогою.

Унаслідок зіткнення 67-річний велосипедист отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований. На місці події працювала слідчо-оперативна група. 

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.
