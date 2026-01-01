Аварія на Волині: водій вантажівки збив велосипедиста





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Автопригода трапилась учора, близько 12 години, на перехресті вулиць Володимира Осіюка та Холмської.



53-річний водій вантажівки MAN не надав перевагу в русі велосипедисту, який рухався головною дорогою.



Унаслідок зіткнення 67-річний велосипедист отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований. На місці події працювала слідчо-оперативна група.



За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.





