В’юник, Козюра чи Смоленський: хто представлятиме Волинь у Раді ветеранів
Сьогодні, 10:56
27 березня відбудеться засідання регіональних зборів, під час яких оберуть представника від Волинської області до складу Ради ветеранів війни за незалежність України при Міністерстві у справах ветеранів України.
Вибори представників ветеранської спільноти проходять у всіх областях. Склад Ради не формується адміністративно і не призначається «згори» — кандидатів обирають на регіональних зборах ветеранських громадських об’єднань.
Після подання та перевірки документів до участі у виборах допущено трьох кандидатів: Владислава В’юника, члена громадської організації «Спілка інвалідів війни та сімей загиблих Нововолинська», Андрія Козюру, співзасновника громадської організації «Спілка ветеранів російсько-української війни», та Дмитра Смоленського, делегованого громадською організацією «Луцька міська організація Спілки воїнів АТО Волині».
Владислав В’юник присвятив захисту України понад 10 років. Він пройшов шлях від прикордонника «Галицьких левів», виконуючи завдання у Волновасі та Мар’їнці на Донеччині, до бійця 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Повномасштабне вторгнення зустрів у строю — брав участь у звільненні Київської, Херсонської та Харківської областей, тримав оборону на найгарячіших напрямках від Бахмута до Куп’янська. Після важкого поранення та протезування завершив службу у грудні 2025 року.
Андрій Козюра добровільно мобілізувався у лютому 2022 року до мотопіхотного батальйону 100-ї окремої механізованої бригади. Пройшов шлях від солдата-стрільця до молодшого сержанта, командира відділення розвідки, командира підрозділу ударних БПЛА та штаб-сержанта відділу бойової підготовки. У жовтні 2024 року звільнений зі служби за сімейними обставинами.
Дмитро Смоленський був мобілізований у 2023 році до Державної прикордонної служби України та проходив службу у 6-му Волинському прикордонному загоні. Згодом у складі 3-го прикордонного загону імені Героя України полковника Євгенія Пікуса виконував завдання на Донецькому напрямку. Наприкінці 2025 року звільнений зі служби за станом здоров’я.
Усі кандидати мають досвід активної громадської діяльності у ветеранському середовищі.
Довідково
Рада ветеранів є постійним консультативно-дорадчим органом при Міністерстві у справах ветеранів України. Її рішення мають рекомендаційний характер, однак є обов’язковими до розгляду Міністерством і можуть впливати на формування державної політики у сфері ветеранської підтримки.
Коментарі 1
Вюника не знаю а між Дмитром і Андрієм однозначно Козюра А
