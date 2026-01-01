В’юник, Козюра чи Смоленський: хто представлятиме Волинь у Раді ветеранів

27 березня відбудеться засідання регіональних зборів, під час яких оберуть представника від Волинської області до складу Ради ветеранів війни за незалежність України при Міністерстві у справах ветеранів України.Вибори представників ветеранської спільноти проходять у всіх областях. Склад Ради не формується адміністративно і не призначається «згори» — кандидатів обирають на регіональних зборах ветеранських громадських об’єднань.Після подання та перевірки документів до участі у виборах допущено трьох кандидатів:, члена громадської організації «Спілка інвалідів війни та сімей загиблих Нововолинська»,, співзасновника громадської організації «Спілка ветеранів російсько-української війни», та, делегованого громадською організацією «Луцька міська організація Спілки воїнів АТО Волині».Владислав В’юник присвятив захисту України понад 10 років. Він пройшов шлях від прикордонника «Галицьких левів», виконуючи завдання у Волновасі та Мар’їнці на Донеччині, до бійця 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Повномасштабне вторгнення зустрів у строю — брав участь у звільненні Київської, Херсонської та Харківської областей, тримав оборону на найгарячіших напрямках від Бахмута до Куп’янська. Після важкого поранення та протезування завершив службу у грудні 2025 року.Андрій Козюра добровільно мобілізувався у лютому 2022 року до мотопіхотного батальйону 100-ї окремої механізованої бригади. Пройшов шлях від солдата-стрільця до молодшого сержанта, командира відділення розвідки, командира підрозділу ударних БПЛА та штаб-сержанта відділу бойової підготовки. У жовтні 2024 року звільнений зі служби за сімейними обставинами.Дмитро Смоленський був мобілізований у 2023 році до Державної прикордонної служби України та проходив службу у 6-му Волинському прикордонному загоні. Згодом у складі 3-го прикордонного загону імені Героя України полковника Євгенія Пікуса виконував завдання на Донецькому напрямку. Наприкінці 2025 року звільнений зі служби за станом здоров’я.Усі кандидати мають досвід активної громадської діяльності у ветеранському середовищі.Рада ветеранів є постійним консультативно-дорадчим органом при Міністерстві у справах ветеранів України. Її рішення мають рекомендаційний характер, однак є обов’язковими до розгляду Міністерством і можуть впливати на формування державної політики у сфері ветеранської підтримки.