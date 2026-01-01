В Одесі водій стріляв у поліцейських під час перевірки документів: його вбили при затриманні

В Одесі водій стріляв у поліцейських під час перевірки документів: його вбили при затриманні
В Одесі водій авто відкрив стрільбу по патрульних поліцейських.

Про це повідомляє Національна поліція.

Подія сталася під час перевірки документів у водія. Він раптово відкрив вогонь по поліцейських.

Унаслідок цього двоє патрульних зазнали вогнепальних поранень. Наразі їм надається необхідна медична допомога.

Для затримання чоловіка введено спеціальну поліцейську операцію. Відомо, що він перебуває у розшуку за ухилення від мобілізації.

Згодом повідомили, що чоловік, який стріляв у патрульних в Одесі, загинув під час затримання.

Він не йшов на контакт із перемовником і під час спецоперації застосував зброю проти бійців підрозділу КОРД. Застосування сили було вимушеним - для припинення загрози життю правоохоронців.
В Одесі водій стріляв у поліцейських під час перевірки документів: його вбили при затриманні

Нагадаємо, що 45-річний одесит перебував у розшуку за порушення правил військового обліку. Під час перевірки документів він почав стріляти з автомата у поліцейських і втік на авто.
В Одесі водій стріляв у поліцейських під час перевірки документів: його вбили при затриманні

Для затримання стрільця в області було введено спеціальну поліцейську операцію. Протягом кількох годин поліцейські встановили місце перебування фігуранта: він переховувався у недобудові. Під час перемовин чоловік з третього поверху почав стріляти по поліцейських, у відповідь бійці КОРД також відкрили вогонь. Фігурант загинув.
В Одесі водій стріляв у поліцейських під час перевірки документів: його вбили при затриманні

Нині на місці працює слідчо-оперативна група, про подію повідомлено ДБР та прокуратуру.
В Одесі водій стріляв у поліцейських під час перевірки документів: його вбили при затриманні
В Одесі водій стріляв у поліцейських під час перевірки документів: його вбили при затриманні

