РФ готує операцію проти українських систем водопостачання, - Зеленський
Сьогодні, 09:07
Російські окупанти хочуть найближчими місяцями провести операцію проти українських систем водопостачання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.
За словами президента, він провів селекторну нараду щодо ситуації в регіонах, де були російські удари. Особливу увагу учасники приділили Чернігівській області, де весь день тривали роботи з ремонту енергооб'єктів.
Зеленський доручив урядовцям і команді Офісу президента опрацювати з військовими питання протиповітряної оборони, зокрема захист від дронів західних регіонів України.
"Треба додати рубежів захисту - це чітке завдання. Ми знаємо також, що росіяни готують на найближчі місяці операцію проти систем водопостачання, у кожній громаді має бути серйозне ставлення, абсолютно відповідальне ставлення до захисту відповідних об'єктів", - наголосив президент.
Він додав, що пройшовся по ключових завданнях з прем'єром Юлією Свириденко, головою "Нафтогазу" Сергієм Корецьким, міністром оборони Михайлом Федоровим та іншими чиновниками Кабміну.
Росія планує удари по водопостачанню
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський ще 2 березня попереджав про те, що російські окупанти готують удари по трьох цілях.
За словами голови української держави, йдеться про нову хвилю атак на інфраструктуру, логістику та водопостачання.
До цього в мережі з'явилися чутки, що Росія хоче атакувати Бортницьку станцію аерації, яка єдина приймає всі стоки у столиці.
