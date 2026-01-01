РФ готує операцію проти українських систем водопостачання, - Зеленський

РФ готує операцію проти українських систем водопостачання, - Зеленський
Російські окупанти хочуть найближчими місяцями провести операцію проти українських систем водопостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

За словами президента, він провів селекторну нараду щодо ситуації в регіонах, де були російські удари. Особливу увагу учасники приділили Чернігівській області, де весь день тривали роботи з ремонту енергооб'єктів.

Зеленський доручив урядовцям і команді Офісу президента опрацювати з військовими питання протиповітряної оборони, зокрема захист від дронів західних регіонів України.

"Треба додати рубежів захисту - це чітке завдання. Ми знаємо також, що росіяни готують на найближчі місяці операцію проти систем водопостачання, у кожній громаді має бути серйозне ставлення, абсолютно відповідальне ставлення до захисту відповідних об'єктів", - наголосив президент.

Він додав, що пройшовся по ключових завданнях з прем'єром Юлією Свириденко, головою "Нафтогазу" Сергієм Корецьким, міністром оборони Михайлом Федоровим та іншими чиновниками Кабміну.

Росія планує удари по водопостачанню

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський ще 2 березня попереджав про те, що російські окупанти готують удари по трьох цілях.

За словами голови української держави, йдеться про нову хвилю атак на інфраструктуру, логістику та водопостачання.

До цього в мережі з'явилися чутки, що Росія хоче атакувати Бортницьку станцію аерації, яка єдина приймає всі стоки у столиці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
