У ліцеї на Волині триває ремонт: діти навчаються дистанційно





Про це 25 березня у коментарі Ліля Олійник.



З її слів, саме вона була ініціаторкою написання проєкту, який отримав грант від ПРООН за фінансової підтримки уряду Іспанії.



"Нововолинська громада — одна із восьми в Україні, які отримали цей фінансовий ресурс. Загальна сума гранту на 8 шкіл — 4 мільйони євро. Там є заклади з Сумської області, Київщини та Житомирщини. Попередньо на ремонт ліцею у Нововолинську передбачені 300 тисяч євро", — каже Лілія Олійник.



З її слів, ремонт розпочали з 16 березня. Саме тоді дітей відправили на канікули. Поки триватиме демонтаж — учні ліцею навчатимуться дистанційно, каже Лілія Олійник, орієнтовно він має завершитись до 30 березня.



"Дистанційне навчання погодили з батькам. Школа збудована 1957 року, від тоді тут не було ніяких капітальних ремонтів. Ні міська рада, ні ліцей не є розпорядниками коштів на ремонт Тендери і пдрядників шукали замовники, представники ПРООН", — розповідає директорка навчального закладу.



З її слів, ремонт планують закінчити у червні 2026 року.

У Нововолинському ліцеї №1 за грантові кошти ремонтують спортивний зал, дах будівлі та водостічної системи, а також міняють 64 вікон на металопластикові. На час демонтажу та заради безпеки учні тимчасово навчаються дистанційно.

