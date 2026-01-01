У лікарні Дніпра зупинилося серце воїна з Волині Василя Шиленіна

Війна забрала життя ще одного нашого захисника.

Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.

"21 березня в лікарні міста Дніпро зупинилося серце Василя Шиленіна, 1971 року народження. Жителя Нововолинська.

Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким. Вічна памʼять Герою!" - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що інформація щодо прибуття тіла та чину поховання буде згодом.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Герой, Волинь, загиблий
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
