Президент нагородив командира 20 бригади «Любарт» Вадима Крикуна. ФОТО

У День Національної гвардії України державну нагороду від президента України отримав командир 20 бригади «Любарт» 1 корпусу НГУ «Азов» підполковнику Вадим Крикун.

Про це йдеться на сторінці 20 бригади «Любарт» 1 корпусу НГУ «Азов».

За особисту мужність, самовідданість та високий професіоналізм у захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України командир бригади був відзначений орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.

Під час церемонії Глава держави подякував особовому складу бригади за зразкову службу та відзначив вагомі результати, які демонструють наші воїни на передньому краї. Це визнання — заслуга кожного бійця «Любарта», хто щоденною працею та героїзмом виборює свободу нашої держави.
"Командування та особовий склад 20 бригади «Любарт» вітають усіх колег і побратимів із професійним святом — Днем Національної гвардії України! Бажаємо міцного здоров’я, незламної сили духу, витримки у найскладніших завданнях та віри в нашу спільну перемогу. Дякуємо кожному, хто стоїть у строю та тримає щит безпеки України!, - йдеться у дописі на сторінці бригади.

Президент нагородив командира 20 бригади «Любарт» Вадима Крикуна. ФОТО
