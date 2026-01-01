Буданов заявив про можливий великий обмін полоненими на Великдень





Під час виступу на конференції "Разом заради повернення" він заявив, що переговори тривають щодня і Україна працює над новими обмінами. За його словами, за час роботи Координаційного штабу відбулося понад 70 обмінів і додому повернулися більш як 8,5 тис. українців, - пише

"Я дуже сподіваюся, що на Пасху ми всі побачимо великий обмін. А ми зробимо для цього все, що потрібно", - зазначив Буданов.



Він підкреслив, що значна частина обмінів стала можливою завдяки підтримці міжнародних партнерів. Зокрема, важливу роль у цьому процесі відіграли Сполучені Штати та Об'єднані Арабські Емірати.



Раніше, 4 березня, в межах домовленостей у Женеві відбувся черговий етап обміну. Тоді з російського полону повернули 200 українських військових.

Глава Офіса президента Кирило Буданов висловив сподівання, що на Великдень відбудеться великий обмін військовополоненими.Під час виступу на конференції "Разом заради повернення" він заявив, що переговори тривають щодня і Україна працює над новими обмінами. За його словами, за час роботи Координаційного штабу відбулося понад 70 обмінів і додому повернулися більш як 8,5 тис. українців, - пише "Газета ua".

