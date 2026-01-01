Буданов заявив про можливий великий обмін полоненими на Великдень

Глава Офіса президента Кирило Буданов висловив сподівання, що на Великдень відбудеться великий обмін військовополоненими.

Під час виступу на конференції "Разом заради повернення" він заявив, що переговори тривають щодня і Україна працює над новими обмінами. За його словами, за час роботи Координаційного штабу відбулося понад 70 обмінів і додому повернулися більш як 8,5 тис. українців, - пише "Газета ua".

"Я дуже сподіваюся, що на Пасху ми всі побачимо великий обмін. А ми зробимо для цього все, що потрібно", - зазначив Буданов.

Він підкреслив, що значна частина обмінів стала можливою завдяки підтримці міжнародних партнерів. Зокрема, важливу роль у цьому процесі відіграли Сполучені Штати та Об'єднані Арабські Емірати.

Раніше, 4 березня, в межах домовленостей у Женеві відбувся черговий етап обміну. Тоді з російського полону повернули 200 українських військових.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Україна, війна, обмін полоненими, Буданов
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Що у декларації Катерини Шкльоди, яка виконуватиме обов'язки Луцького міського голови
Після розслідування про бізнес родини звільнилася керівниця БЕБ на Волині Лариса Ревіна
Шлейф скандалів і «порожня» декларація: що не показав мер Ківерців Олександр Ковальчук
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Буданов заявив про можливий великий обмін полоненими на Великдень
Сьогодні, 07:31
Волинська блогерка-квітникарка продає розсаду на ринку та веде ТікТок
Сьогодні, 05:28
Трамп заявив про можливу передачу зброї для України на Близький Схід
Сьогодні, 03:41
Магнітні бурі 27 березня: прогноз
Сьогодні, 01:30
Україна не вийшла на ЧС-2026
Сьогодні, 00:07
Медіа
відео
1/8