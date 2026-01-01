У Луцьку дитина пошкодила дорожній знак, а мама зробила фото «на згадку». ВІДЕО

Під час моніторингу камер відеоспостереження системи «Безпечне місто Луцьк» диспетчером департаменту муніципальної варти було зафіксовано факт пошкодження комунального майна.Про це повідомили в департаменті муніципальної варти Луцькради.Перебуваючи на Театральному майдані, 24 березня о 15:27, малолітня дитина пошкодила дорожній знак. Жінка, яка перебувала поряд та є ймовірно матір’ю дитини, не відреагувала на вчинок, не вжила жодних заходів для усунення наслідків та не повідомила відповідні служби про пошкодження майна.Більше того, після інциденту жінка демонстративно зробила фотознімок дитини на фоні пошкодженого дорожнього знаку та разом з дитиною залишила місце події.Усі відео- та фотоматеріали передано правоохоронним органам для встановлення особи, притягнення до відповідальності та відшкодування збитків згідно з чинним законодавством.