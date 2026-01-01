Народний депутат Ігор Палиця оприлюднив декларацію про доходи за 2025 рік

Ігор Палиця, обраний до Верховної Ради України у 2019 році по одномандатному виборчому округу №22 (м.Луцьк), оприлюднив щорічну декларацію про доходи за 2025 рік. Членів сім’ї політик у декларацію не вніс.



Про це пише



Доходи народного депутата за 2025 рік



Торік 52-річний Ігор Палиця отримав 447 тисяч 643 гривні заробітної плати в управлінні справами апарату Верховної Ради України та дивіденди від товариства з обмеженою відповідальністю "ЛУК ПОІНТ" на суму 11 мільйонів 200 тисяч гривень.



Також Ігор Палиця задекларував дострокове повернення частинами раніше наданої поворотної фінансової допомоги розміром 5 мільйонів 900 тисяч гривень та проценти від банків на суму 451 357 гривень.



Об'єкти нерухомості



Серед об'єктів нерухомості нардеп задекларував два офіси у місті Луцьку. Один — площею 93,11 метра квадратних, власником якого він став 1 грудня 2019 року, другий — 41,90 метра квадратних, право на користування яким отримав 12 листопада 2019 року.



Також у декларації Ігоря Палиця вказав квартиру в Луцьку площею 423,1 метра квадратних, право власності на яку набув 12 вересня 2020 року. На дату набуття її вартість становила 2 мільйони 700 тисяч гривень.



Транспортні засоби



Ігор Палиця не має автомобіля — таку інформацію політик зазначив у декларації.



Коштовності



Серед коштовностей народний депутат задекларував три годинники: "Rolex Oyster Perpetual", "Audemars Piguet Tourbillon Chronographe" та "Audemars Piguet Automatic". Їхню вартість та час придбання політик не вказав.



Корпоративні права



Серед корпоративних прав Ігор Палиця володіє двома підприємствами, де його частка у статутному капіталі — 100%. Це товариство з обмеженою відповідальністю "ЛУК ПОІНТ", де вартість частки нардепа у грошовому вираженні — 14 мільйонів гривень та товариство з обмеженою відповідальністю "ХАЙ В'Ю" з часткою у тисячу гривень. Дата придбання майна: 28 і 29 жовтня 2021 року.



Також нардеп вказав, що є засновником двох організацій: "Фонду Ігоря Палиці "Тільки разом" з реєстрацією у Луцьку та в Одесі.



Грошові активи



Ігор Палиця задекларував 40 тисяч доларів США та 240 тисяч гривень готівкою. На банківських рахунках у народного депутата розміщені 9 мільйонів 449 тисяч гривень, 182 599 доларів США, 150 778 Євро та 208 швейцарських франків.



Нематеріальні активи



Серед нематеріальних активів народний депутат задекларував графічне зображення для рекламного аркуша, який політик набув 10 травня 2017 року. Також у декларації Ігор Палиця вказав зображення торгівельної марки "ЛУК ПОІНТ", власником якої став 27 березня 2024 року.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію