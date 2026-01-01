На Волині зник безвісти 44-річний чоловік
Сьогодні, 12:07
На Волині розшукують 44-річного мешканця Луцького району.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Поліція розшукує Поліщука Валентина Юрійовича, 19 липня 1981 року народження, жителя села Боратин Луцького району.
Чоловік 26 березня, близько 9 години, пішов з місця свого проживання та донині не повернувся. Де перебуває зараз – невідомо.
Прикмети безвісти зниклого: середньої тілобудови, зріст 185–190 см, волосся русяве, очі блакитні. Має родиму пляму над лівою бровою та шрам над губою.
Був одягнений у куртку оливкового кольору, штани зелено-коричневого кольору, чорні кросівки. При собі мав чоловічу барсетку чорного кольору.
"Просимо громадян, яким відома будь-яка інформація про місцезнаходження чоловіка, повідомити за телефонами: 0332-24-22-95, 099-363-35-92, 097-919-04-66 або 102", - йдеться в повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Поліція розшукує Поліщука Валентина Юрійовича, 19 липня 1981 року народження, жителя села Боратин Луцького району.
Чоловік 26 березня, близько 9 години, пішов з місця свого проживання та донині не повернувся. Де перебуває зараз – невідомо.
Прикмети безвісти зниклого: середньої тілобудови, зріст 185–190 см, волосся русяве, очі блакитні. Має родиму пляму над лівою бровою та шрам над губою.
Був одягнений у куртку оливкового кольору, штани зелено-коричневого кольору, чорні кросівки. При собі мав чоловічу барсетку чорного кольору.
"Просимо громадян, яким відома будь-яка інформація про місцезнаходження чоловіка, повідомити за телефонами: 0332-24-22-95, 099-363-35-92, 097-919-04-66 або 102", - йдеться в повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині зник безвісти 44-річний чоловік
Сьогодні, 12:07
