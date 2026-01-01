Андрія Козюру обрали до Ради ветеранів від Волині: результат голосування

Андрія Козюру обрали представником від Волинської області до складу



Відповідне рішення ухвалили 27 березня під час засідання регіональних зборів ветеранських громадських об’єднань.



Його кандидатуру підтримали 77 із 105 учасників голосування.



Нагадаємо, вибори представників ветеранської спільноти відбуваються у всіх областях України. Склад Ради формується не адміністративно — кандидатів обирають безпосередньо на регіональних зборах.



Окрім Андрія Козюри, у виборах брали участь Владислав В’юник, член громадської організації «Спілка інвалідів війни та сімей загиблих Нововолинська», та Дмитро Смоленський, делегований громадською організацією «Луцька міська організація Спілки воїнів АТО Волині».



Відтепер Андрій Козюра представлятиме Волинську область у складі Ради ветеранів при Міністерстві у справах ветеранів України.



Довідково

Андрій Козюра добровільно мобілізувався у лютому 2022 року до мотопіхотного батальйону 100-ї окремої механізованої бригади. Пройшов шлях від солдата-стрільця до молодшого сержанта, командира відділення розвідки, командира підрозділу ударних БПЛА та штаб-сержанта відділу бойової підготовки. У жовтні 2024 року звільнений зі служби за сімейними обставинами.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Депутата Волинської обласної ради, ветерана російсько-української війниобрали представником від Волинської області до складу Ради ветеранів війни за незалежність України при Міністерстві у справах ветеранів України Відповідне рішення ухвалили 27 березня під час засідання регіональних зборів ветеранських громадських об’єднань.Його кандидатуру підтримали 77 із 105 учасників голосування.Нагадаємо, вибори представників ветеранської спільноти відбуваються у всіх областях України. Склад Ради формується не адміністративно — кандидатів обирають безпосередньо на регіональних зборах.Окрім Андрія Козюри, у виборах брали участь, член громадської організації «Спілка інвалідів війни та сімей загиблих Нововолинська», та, делегований громадською організацією «Луцька міська організація Спілки воїнів АТО Волині».Відтепер Андрій Козюра представлятиме Волинську область у складі Ради ветеранів при Міністерстві у справах ветеранів України.

