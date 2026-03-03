30 березня у Луцьку прощатимуться з воїном Артемом Зубком

У понеділок, 30 березня, відбудеться прощання з Героєм Артемом Зубком.

Про це повідомили у Луцькій міській раді.

Зубко Артем Вікторович, 07.03.1990 року народження, був призваний на військову службу та зарахований до списків особового складу 5 прикордонного загону Державної прикордонної служби України на посаду інспектора прикордонної служби 2 категорії - водія другої групи інспекторів прикордонної служби третього відділення інспекторів прикордонної служби пʼятої прикордонної застави другої прикордонної комендатури.

Старший сержант Зубко Артем Вікторович загинув 03.03.2026 під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Велика Чернеччина Сумської області.

У понеділок, 30 березня, о 10.30 год. тіло загиблого траурним кортежем перевезуть з приміщення Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи (вул. Стефаника) до кафедрального собору Святої Трійці, там об 11.00 відбудеться відспівування Героя.

Поховають Артема Зубка у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

