В Україні відкрито 92 тисячі справ про безвісти зниклих





Про це розповіли на заході до четвертої річниці роботи Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, передає кореспондентка



Так, уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Артур Добросердов розповів, що нині питання індивідуального жетона для кожного військовослужбовця, що допоміг би в ідентифікації, лишається не розв’язаним.



«Ці питання треба розв’язувати», — каже він.



Водночас існує постанова Кабінету Міністрів про процедуру відбору відбитків пальців у військовослужбовців, а також напрацьовано законопроєкт про фіксацію стоматологічної інформації військових.



Крім того, має відбутися розгляд у другому читанні змін до законодавства, що дадуть змогу залучати іноземних фахівців до процесу ідентифікації тіл.



Ще однією проблемою Добросердов визначив те, що не всі зниклі військовослужбовці оголошені в розшук. Однак він запевнив, що наприкінці минулого року було створено робочу групу, яка має звірити відповідні дані.

