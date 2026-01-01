В Україні відкрито 92 тисячі справ про безвісти зниклих

В Україні розслідують 92 тисячі справ про безвісти зниклих людей. Водночас українські інституції здійснюють низку ініціатив для покращення процесу ідентифікації тіл.

Про це розповіли на заході до четвертої річниці роботи Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, передає кореспондентка hromadske.

Так, уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Артур Добросердов розповів, що нині питання індивідуального жетона для кожного військовослужбовця, що допоміг би в ідентифікації, лишається не розв’язаним.

«Ці питання треба розв’язувати», — каже він.

Водночас існує постанова Кабінету Міністрів про процедуру відбору відбитків пальців у військовослужбовців, а також напрацьовано законопроєкт про фіксацію стоматологічної інформації військових.

Крім того, має відбутися розгляд у другому читанні змін до законодавства, що дадуть змогу залучати іноземних фахівців до процесу ідентифікації тіл.

Ще однією проблемою Добросердов визначив те, що не всі зниклі військовослужбовці оголошені в розшук. Однак він запевнив, що наприкінці минулого року було створено робочу групу, яка має звірити відповідні дані.

