Хто він: представили нового керівника Волинської обласної прокуратури

Генеральний прокурор сьогодні, 15 вересня, призначив на посаду керівника Волинської обласної прокуратуриПро це повідомили у пресслужбі установи.Нині новопризначений керівник зустрівся із колективом обласної прокуратури та визначив завдання, на яких буде зосереджена подальшаробота.Насамперед – це зміцнення ролі прокуратури як головного координатора роботи правоохоронних органів у сфері протидії злочинності, а також функціонування системи кримінальної юстиції загалом.Також пріоритетними завданнями прокуратури на сьогодні є:- забезпечення справедливості у кожному кримінальному провадженні, особливо у тих, що стосуються національної безпеки держави;- невідворотність покарання для злочинців, насамперед воєнних;- контроль за законністю використання бюджетних коштів,- нульова толерантність до проявів корупції у будь-якій сфері;- створення умов для подальшого впровадження дієвих гарантій захисту прав та законних інтересів бізнесу;- контроль за ефективністю здійснення кримінальних проваджень, що стосуються посягань на життя та здоровʼя дітей і неповнолітніх;- забезпечення реальної довіри суспільства до органів прокуратури.Окрім того, Максим Роговенко наголосив, що Волинь – прикордонний регіон, що вимагає системної роботи й особливої уваги до питань безпеки і правопорядку в умовах воєнного стану.Також наказом Генерального прокурора першим заступником керівника Волинської обласної прокуратури призначено, який сьогодні приступив до виконання своїх обов'язків.Роговенко Максим Володимирович працює органах прокуратури - із 2015 року. Обіймав різні посади, в тому числі керівні, в органах прокуратури Київської та Чернігівської області.Шаповалов Альберт Пилипович працює в органах прокуратури з 2012 року. Працював в органах прокуратури Донецької, Харківської, Київської, Рівненської, Чернігівської областей та в Офісі Генерального прокурора.