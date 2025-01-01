Хто він: представили нового керівника Волинської обласної прокуратури
Сьогодні, 15:33
Генеральний прокурор сьогодні, 15 вересня, призначив на посаду керівника Волинської обласної прокуратури Максима Роговенка.
Про це повідомили у пресслужбі установи.
Нині новопризначений керівник зустрівся із колективом обласної прокуратури та визначив завдання, на яких буде зосереджена подальша
робота.
Насамперед – це зміцнення ролі прокуратури як головного координатора роботи правоохоронних органів у сфері протидії злочинності, а також функціонування системи кримінальної юстиції загалом.
Також пріоритетними завданнями прокуратури на сьогодні є:
- забезпечення справедливості у кожному кримінальному провадженні, особливо у тих, що стосуються національної безпеки держави;
- невідворотність покарання для злочинців, насамперед воєнних;
- контроль за законністю використання бюджетних коштів,
- нульова толерантність до проявів корупції у будь-якій сфері;
- створення умов для подальшого впровадження дієвих гарантій захисту прав та законних інтересів бізнесу;
- контроль за ефективністю здійснення кримінальних проваджень, що стосуються посягань на життя та здоровʼя дітей і неповнолітніх;
- забезпечення реальної довіри суспільства до органів прокуратури.
Окрім того, Максим Роговенко наголосив, що Волинь – прикордонний регіон, що вимагає системної роботи й особливої уваги до питань безпеки і правопорядку в умовах воєнного стану.
Також наказом Генерального прокурора першим заступником керівника Волинської обласної прокуратури призначено Альберта Шаповалова, який сьогодні приступив до виконання своїх обов'язків.
Довідково:
Роговенко Максим Володимирович працює органах прокуратури - із 2015 року. Обіймав різні посади, в тому числі керівні, в органах прокуратури Київської та Чернігівської області.
Шаповалов Альберт Пилипович працює в органах прокуратури з 2012 року. Працював в органах прокуратури Донецької, Харківської, Київської, Рівненської, Чернігівської областей та в Офісі Генерального прокурора.
