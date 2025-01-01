У Луцьку провели в останню дорогу Героя Романа Ющука.

У Луцьку провели в останню дорогу ГерояПро це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.Сьогодні, 16 вересня, у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відбулося відспівування полеглого на війні лучанина Ющука Романа Юрійовича (03.08.1980 року народження).Воїн загинув 11 вересня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Шахове Донецької області.Віддати останню шану Герою та попрощатися разом з рідними та близькими прийшов Луцький міський головаПоховали Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.