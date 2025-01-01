У Луцьку провели в останню дорогу Героя Романа Ющука

У Луцьку провели в останню дорогу Героя Романа Ющука
У Луцьку провели в останню дорогу Героя Романа Ющука.

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

Сьогодні, 16 вересня, у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відбулося відспівування полеглого на війні лучанина Ющука Романа Юрійовича (03.08.1980 року народження).

Воїн загинув 11 вересня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Шахове Донецької області.

Віддати останню шану Герою та попрощатися разом з рідними та близькими прийшов Луцький міський голова Ігор Поліщук.

Поховали Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
У Луцьку провели в останню дорогу Героя Романа Ющука
У Луцьку провели в останню дорогу Героя Романа Ющука
У Луцьку провели в останню дорогу Героя Романа Ющука



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський аграрій Віктор Шумський став Заслуженим працівником сільського господарства України
У Луцьку розширюється Сіті Парк: ще більше комфорту й архітектурної гармонії. Реклама
Відпочинок на Світязі 2025: актуальні ціни на житло та місцеві делікатеси
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку провели в останню дорогу Героя Романа Ющука
Сьогодні, 15:37
Волинську обласну прокуратуру очолив новий керівник
Сьогодні, 15:33
Цьогоріч у Луцькій громаді є 96 перших класів: це на 10% менше учнів, ніж торік
Сьогодні, 15:15
Збір ягід та грибів: скільки коштів заготівельники перерахували у бюджети Волині
Сьогодні, 14:46
Окупанти поцілили по навчальному закладу у Харкові: оприлюднили момент удару
Сьогодні, 14:00
Медіа
відео
1/8