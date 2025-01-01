Цьогоріч у Луцькій громаді є 96 перших класів: це на 10% менше учнів, ніж торік





Загалом сформували 96 перших класів, повідомив у коментарі Віталій Бондар.



З його слів, кількість дітей у перших класах ще може змінюватися, але припускають, що їх не буде більше як 2,4 тис. у громаді.



Середня наповнюваність перших класів — 27,7 дитини (рекомендована — понад 24 учні).



Минулого року у громаді було 112 перших класів, у яких навчалися 2 657 учнів, що на 10% більше, ніж цьогоріч.



Скільки учнів у громаді



Загалом у школах громади є 1 131 клас, де навчається майже 30 тис. дітей, 934 з яких — внутрішньо переміщені особи.



У закладах загальної середньої освіти громади:



339 учнів — на інклюзивному навчанні;



911 учнів — на екстернатній формі навчання;



467 учнів — на сімейній формі.



Також у школах громади працює 128 груп подовженого дня для учнів початкової ланки.



Середня наповнюваність у міських закладах освіти:



27,63 — у ліцеях;



26,54 — у гімназіях.



Зі слів Віталія Бондаря, тенденція щодо зменшення кількості учнів відчутна вже кілька років поспіль, особливо вона стала помітною з 2020 року. На це вплинули кілька факторів: демографічна криза, ковід, війна. Ймовірно, що в найближчі роки тенденція продовжиться, адже значно знижується народжуваність.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцькій громаді вперше за парти сіли 2 373 учні.Загалом сформували 96 перших класів, повідомив у коментарі misto.media директор департаменту освіти Луцької міськрадиЗ його слів, кількість дітей у перших класах ще може змінюватися, але припускають, що їх не буде більше як 2,4 тис. у громаді.Середня наповнюваність перших класів — 27,7 дитини (рекомендована — понад 24 учні).Минулого року у громаді було 112 перших класів, у яких навчалися 2 657 учнів, що на 10% більше, ніж цьогоріч.Загалом у школах громади є 1 131 клас, де навчається майже 30 тис. дітей, 934 з яких — внутрішньо переміщені особи.339 учнів — на інклюзивному навчанні;911 учнів — на екстернатній формі навчання;467 учнів — на сімейній формі.Також у школах громади працює 128 груп подовженого дня для учнів початкової ланки.27,63 — у ліцеях;26,54 — у гімназіях.Зі слів Віталія Бондаря, тенденція щодо зменшення кількості учнів відчутна вже кілька років поспіль, особливо вона стала помітною з 2020 року. На це вплинули кілька факторів: демографічна криза, ковід, війна. Ймовірно, що в найближчі роки тенденція продовжиться, адже значно знижується народжуваність.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію