Цьогоріч у Луцькій громаді є 96 перших класів: це на 10% менше учнів, ніж торік
Сьогодні, 15:15
У Луцькій громаді вперше за парти сіли 2 373 учні.
Загалом сформували 96 перших класів, повідомив у коментарі misto.media директор департаменту освіти Луцької міськради Віталій Бондар.
З його слів, кількість дітей у перших класах ще може змінюватися, але припускають, що їх не буде більше як 2,4 тис. у громаді.
Середня наповнюваність перших класів — 27,7 дитини (рекомендована — понад 24 учні).
Минулого року у громаді було 112 перших класів, у яких навчалися 2 657 учнів, що на 10% більше, ніж цьогоріч.
Скільки учнів у громаді
Загалом у школах громади є 1 131 клас, де навчається майже 30 тис. дітей, 934 з яких — внутрішньо переміщені особи.
У закладах загальної середньої освіти громади:
339 учнів — на інклюзивному навчанні;
911 учнів — на екстернатній формі навчання;
467 учнів — на сімейній формі.
Також у школах громади працює 128 груп подовженого дня для учнів початкової ланки.
Середня наповнюваність у міських закладах освіти:
27,63 — у ліцеях;
26,54 — у гімназіях.
Зі слів Віталія Бондаря, тенденція щодо зменшення кількості учнів відчутна вже кілька років поспіль, особливо вона стала помітною з 2020 року. На це вплинули кілька факторів: демографічна криза, ковід, війна. Ймовірно, що в найближчі роки тенденція продовжиться, адже значно знижується народжуваність.
