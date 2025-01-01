Збір ягід та грибів: скільки коштів заготівельники перерахували у бюджети Волині





До держбюджету з цієї суми заготівельники перерахували понад 26,4 мільйона гривень, до місцевих бюджетів — майже 48 мільйонів гривень, повідомили 16 вересня в Державній податковій службі в області, пише



Погодні умови нині сприяють заготівлі грибів, тому учасникам заготівельного бізнесу нагадують про обов'язкову сплату податків за користування лісом.



Серед податкових платежів, які зобов’язані перерахувати до бюджету заготівельники при заготівлі ягід, грибів та лікарської сировини — це ПДФО, єдиний податок та рентна плата за спецвикористання лісових ресурсів, додали в Державній податковій службі в області.



Довідково: єдиний податок, рента та частина ПДФО від збору з комерційною метою ягід, грибів та лікарської сировини зараховуються до бюджетів громад, на території яких відбувається заготівля.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За 8 місяців цього року на Волині до бюджетів усіх рівнів надійшло 74,4 мільйона гривень ренти за використання лісових ресурсів.До держбюджету з цієї суми заготівельники перерахували понад 26,4 мільйона гривень, до місцевих бюджетів — майже 48 мільйонів гривень, повідомили 16 вересня в Державній податковій службі в області, пише Суспільне Погодні умови нині сприяють заготівлі грибів, тому учасникам заготівельного бізнесу нагадують про обов'язкову сплату податків за користування лісом.Серед податкових платежів, які зобов’язані перерахувати до бюджету заготівельники при заготівлі ягід, грибів та лікарської сировини — це ПДФО, єдиний податок та рентна плата за спецвикористання лісових ресурсів, додали в Державній податковій службі в області.єдиний податок, рента та частина ПДФО від збору з комерційною метою ягід, грибів та лікарської сировини зараховуються до бюджетів громад, на території яких відбувається заготівля.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію