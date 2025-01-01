В Україні зросте мінімальна зарплата
Сьогодні, 13:31
У проєкті державного бюджету на 2026 рік передбачили оновлення мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму.
Про це йдеться у матеріалі ЕП.
Прожитковий мінімум та мінімальну зарплату планують змінити вперше з 2024 року. Вони дещо зростуть, у 2025 році їх не переглядали:
- мінімальна зарплата – з 8000 грн до 8647 грн (зростання на 8%);
- загальний прожитковий мінімум з 2920 грн до 3209 грн (+9,9%);
- прожитковий мінімум для працездатних осіб з 3028 грн до 3328 грн (+9,9%);
- прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, з 2361 грн до 2595 (+9,9%).
Останній показник визначає мінімальний розмір пенсії. Максимальний же розмір пенсії у 2026 році становитиме 25,95 тис. грн.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться у матеріалі ЕП.
Прожитковий мінімум та мінімальну зарплату планують змінити вперше з 2024 року. Вони дещо зростуть, у 2025 році їх не переглядали:
- мінімальна зарплата – з 8000 грн до 8647 грн (зростання на 8%);
- загальний прожитковий мінімум з 2920 грн до 3209 грн (+9,9%);
- прожитковий мінімум для працездатних осіб з 3028 грн до 3328 грн (+9,9%);
- прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, з 2361 грн до 2595 (+9,9%).
Останній показник визначає мінімальний розмір пенсії. Максимальний же розмір пенсії у 2026 році становитиме 25,95 тис. грн.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
В Україні зросте мінімальна зарплата
Сьогодні, 13:31
Кожен знайде щось близьке своєму серцю: чим дивуватимуть у Волинському драмтеатрі 18 – 21 вересня
Сьогодні, 12:46