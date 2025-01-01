В Україні зросте мінімальна зарплата





Про це йдеться у матеріалі



Прожитковий мінімум та мінімальну зарплату планують змінити вперше з 2024 року. Вони дещо зростуть, у 2025 році їх не переглядали:



- мінімальна зарплата – з 8000 грн до 8647 грн (зростання на 8%);



- загальний прожитковий мінімум з 2920 грн до 3209 грн (+9,9%);



- прожитковий мінімум для працездатних осіб з 3028 грн до 3328 грн (+9,9%);



- прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, з 2361 грн до 2595 (+9,9%).



Останній показник визначає мінімальний розмір пенсії. Максимальний же розмір пенсії у 2026 році становитиме 25,95 тис. грн.

