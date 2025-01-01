В Україні зросте мінімальна зарплата

В Україні зросте мінімальна зарплата
У проєкті державного бюджету на 2026 рік передбачили оновлення мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму.

Про це йдеться у матеріалі ЕП.

Прожитковий мінімум та мінімальну зарплату планують змінити вперше з 2024 року. Вони дещо зростуть, у 2025 році їх не переглядали:

- мінімальна зарплата – з 8000 грн до 8647 грн (зростання на 8%);

- загальний прожитковий мінімум з 2920 грн до 3209 грн (+9,9%);

- прожитковий мінімум для працездатних осіб з 3028 грн до 3328 грн (+9,9%);

- прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, з 2361 грн до 2595 (+9,9%).

Останній показник визначає мінімальний розмір пенсії. Максимальний же розмір пенсії у 2026 році становитиме 25,95 тис. грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: мінімальна зарплата
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський аграрій Віктор Шумський став Заслуженим працівником сільського господарства України
У Луцьку розширюється Сіті Парк: ще більше комфорту й архітектурної гармонії. Реклама
Відпочинок на Світязі 2025: актуальні ціни на житло та місцеві делікатеси
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Окупанти поцілили по навчальному закладу у Харкові: оприлюднили момент удару
Сьогодні, 14:00
В Україні зросте мінімальна зарплата
Сьогодні, 13:31
Дев'ять волинських шкіл - у ТОП-200 України за результатами НМТ 2025 року. РЕЙТИНГ
Сьогодні, 13:00
Кожен знайде щось близьке своєму серцю: чим дивуватимуть у Волинському драмтеатрі 18 – 21 вересня
Сьогодні, 12:46
На Київщині – масштабна пожежа в «Епіцентрі» після влучання «шахеда»
Сьогодні, 12:31
Медіа
відео
1/8