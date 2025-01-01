Дев'ять волинських шкіл - у ТОП-200 України за результатами НМТ 2025 року. РЕЙТИНГ





Для укладання рейтингу загальноосвітніх закладів використано результати національного мультипредметного тесту, отримані випускниками шкіл у 2025 році. НМТ містив чотири предметні блоки: українська мова, математика, історія України, предмет на вибір.



Під час проходження НМТ учасники стикалися з деякими ускладненнями, як-от переривання тестування через повітряну тривогу. Однак, за повідомленнями Українського центру оцінювання якості освіти, усі учасники отримали свої результати.



Варто підкреслити, що учні низки шкіл через військові дії продовжують навчання онлайн в інших областях України або за кордоном, що могло вплинути на місце конкретного закладу в рейтингу закладів регіону і на місце конкретної області в рейтингу областей.



Заклади освіти України оцінювались за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів національного мультипредметного тесту, отриманих учасниками тестування з усіх предметів НМТ та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи.



Волинські школи у рейтингу

Згідно зі складеним рейтингом закладів загальної середньої освіти, дев'ять волинських шкіл увійшли у ТОП-200 шкіл України за підсумками НМТ 2025 року. А саме:



53 місце - КЗ ЗСО "Луцький ліцей №14 імені Василя Сухомлинського Луцької міськради"

54 місце - Облапський ліцей Дубівської сільської ради Ковельського р-ну

66 місце - Волинський науковий ліцей Волинської обласної ради

90 місце - Ліцей імені Олени Пчілки м. Ковеля

178 місце - КЗ ЗСО «Луцький ліцей №18 Луцької міськради»

182 місце - Нововолинський науковий ліцей Волинської обласної ради

184 місце - Мизівський ліцей Старовижівської селищної ради

185 місце - КЗ ЗСО «Луцький ліцей №9 Луцької міськради»

194 місце - КЗ ЗСО «Луцький ліцей №1 Луцької міськради»

