Дев'ять волинських шкіл - у ТОП-200 України за результатами НМТ 2025 року. РЕЙТИНГ
Дев'ять волинських навчальних закладів увійшли у ТОП-200 шкіл України за результатами національного мультипредметного тесту.

Про це інтернет-виданню ВолиньPost стало відомо з загального рейтингу шкіл України, який опублікували на освітньому ресурсі «Освіта.ua».

Для укладання рейтингу загальноосвітніх закладів використано результати національного мультипредметного тесту, отримані випускниками шкіл у 2025 році. НМТ містив чотири предметні блоки: українська мова, математика, історія України, предмет на вибір.

Під час проходження НМТ учасники стикалися з деякими ускладненнями, як-от переривання тестування через повітряну тривогу. Однак, за повідомленнями Українського центру оцінювання якості освіти, усі учасники отримали свої результати.

Варто підкреслити, що учні низки шкіл через військові дії продовжують навчання онлайн в інших областях України або за кордоном, що могло вплинути на місце конкретного закладу в рейтингу закладів регіону і на місце конкретної області в рейтингу областей.

Заклади освіти України оцінювались за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів національного мультипредметного тесту, отриманих учасниками тестування з усіх предметів НМТ та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи.

Волинські школи у рейтингу


Згідно зі складеним рейтингом закладів загальної середньої освіти, дев'ять волинських шкіл увійшли у ТОП-200 шкіл України за підсумками НМТ 2025 року. А саме:

  • 53 місце - КЗ ЗСО "Луцький ліцей №14 імені Василя Сухомлинського Луцької міськради"

  • 54 місце - Облапський ліцей Дубівської сільської ради Ковельського р-ну

  • 66 місце - Волинський науковий ліцей Волинської обласної ради

  • 90 місце - Ліцей імені Олени Пчілки м. Ковеля

  • 178 місце - КЗ ЗСО «Луцький ліцей №18 Луцької міськради»

  • 182 місце - Нововолинський науковий ліцей Волинської обласної ради

  • 184 місце - Мизівський ліцей Старовижівської селищної ради

  • 185 місце - КЗ ЗСО «Луцький ліцей №9 Луцької міськради»

  • 194 місце - КЗ ЗСО «Луцький ліцей №1 Луцької міськради»

