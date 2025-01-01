Скільки студентів втратив ВНУ після того, як їм дозволили виїхати за кордон





Про це журналістам сайту Анатолій Цьось.



«Є люди, які перевелись на заочну форму навчання, проте ми не знаємо мети цього переведення: чи це через працевлаштування, чи це виїзд за кордон, чи якісь інші причини. Також є невелика кількість студентів, які відрахувалися, але тут причин ми теж не знаємо. Ще є ті, хто перевівся на індивідуальний графік навчання», – розповідає очільник вишу.



Нагадаємо: нещодавно Кабмін дозволив виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років. Після цього український бізнес почав бити на сполох, адже молоді працівники залишають країну. Президент Конфедерації роботодавців Олексій Мірошниченко згодом зауважив, що чимало студентів оформлюють академвідпустки, аби виїхати за межі України.



Зі слів ректора ВНУ імені Лесі Українки, від моменту оновлення порядку перетину державного кордону у складі студентства відбулися такі зміни:



- 147 осіб перевелися на індивідуальний графік навчання (йдеться як про чоловіків, так і про жінок);

- близько 14 перевелись на заочну форму навчання;

- відрахувалося з вишу 16 осіб (йдеться як про чоловіків, так і про жінок).



Анатолій Васильович додав, що в порівнянні з минулим роком цифри не надто відрізняються і таку ситуацію зі зміною студентського складу можна назвати типовою.

