Якою буде погода у Луцьку та на Волині у суботу, 13 вересня

Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 13 вересня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 13 вересня

Луцьк

Хмарна погода з проясненнями. Без опадів. Вночі та вранці туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 19-21°.

Область

Хмарна погода з проясненнями. Без опадів. Вночі та вранці туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 17-22°.

