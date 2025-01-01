Якою буде погода у Луцьку та на Волині у суботу, 13 вересня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 13 вересня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 13 вересня
Луцьк
Хмарна погода з проясненнями. Без опадів. Вночі та вранці туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 19-21°.
Область
Хмарна погода з проясненнями. Без опадів. Вночі та вранці туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 17-22°.
