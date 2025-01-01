Лучанку покарали за хибний виклик поліції: перепаркувала свою автівку і забула про це

У Луцьку патрульні притягнули громадянку до відповідальності за неправдивий виклик.Про це повідомили у пресслужбі Патрульної поліції Волині.Сьогодні на спецлінію 102 звернулася жінка із повідомленням про викрадення її автомобіля Audi, який вона залишила на парковці поблизу Центрального ринку.Патрульні оперативно прибули за вказаною адресою та відшукали там автомобіль заявниці.Виявилося, що жінка самостійно перепаркувала свій транспортний засіб і забула про це.За фактом неправдивого повідомлення поліцейські притягнули громадянку до адміністративної відповідальності за ст. 183 (Завідомо неправдивий виклик спеціальних служб) КУпАП.