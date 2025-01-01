«Їхнє місце життя – на сцені»: народним артистам Людмилі Приходько та Олександру Якимчуку відкрили меморіальні дошки

меморіальні дошки з нагоди ювілею.



Про це



«Сьогодні колектив театру зібрався, аби віддати шану двом видатним митцям – народній артистці України Людмилі Приходько та народному артисту України Олександру Якимчуку.



Під час перформансу звучали слова від представників влади, колег по сцені, членів родин та друзів митців.



Меморіальні дошки стали свідченням того, що їх люблять, шанують і пам’ятають не лише ті, хто був поруч у житті, а й усі, кого захоплювала їхня творчість», – йдеться в повідомленні.



Що відомо про Олександра Якимчука та Людмилу Приходько



Олександр Якимчук помер 17 квітня 2023 року. Народний артист України народився 7 вересня 1955 року в Омську, середню освіту здобув у Луцьку. Він працював у театрі понад 50 років. Прийшов влаштовуватися монтажником декорацій, а після служби в армії повернувся працювати артистом балету.



Впродовж життя був не лиш актором, а й режисером, писав свої постановки.



Народна артистка України Людмила Приходько померла 1 серпня 2024 у віці 79-років. Майже 50 років свого життя акторка працювала у Волинському обласному музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка.



За роки роботи Людмила Приходько зіграла понад 150 ролей у драмах, комедіях, трагікомедіях, поетичних виставах та кіно. Також, зокрема, була лауреаткою літературно-мистецької премії імені Лесі Українки та "Київської книги року", кавалером "Ордена княгині Ольги" III ступеня та ордена "Берегиня України".

