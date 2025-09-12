Кремль заявив про паузу в переговорах між Україною і росією
Сьогодні, 16:37
Кремль "констатує" паузу в переговорах між Україною і Росією, заявив прессекретар відомства Дмитро Пєсков.
Про це пише ТАСС, повідомляє Українська правда.
"Кремль констатує паузу в переговорах між Росією і Україною, хоча канали спілкування переговорних груп є.
Він також зазначив, що не можна носити рожеві окуляри і очікувати блискавичних результатів від переговорів щодо України", - сказав Пєсков.
Разом з тим Пєсков запевняє, що РФ готова продовжувати мирні переговори щодо України, а європейці "заважають мирним зусиллям".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це пише ТАСС, повідомляє Українська правда.
"Кремль констатує паузу в переговорах між Росією і Україною, хоча канали спілкування переговорних груп є.
Він також зазначив, що не можна носити рожеві окуляри і очікувати блискавичних результатів від переговорів щодо України", - сказав Пєсков.
Разом з тим Пєсков запевняє, що РФ готова продовжувати мирні переговори щодо України, а європейці "заважають мирним зусиллям".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
«Їхнє місце життя – на сцені»: народним артистам Людмилі Приходько та Олександру Якимчуку відкрили меморіальні дошки
Сьогодні, 16:42
Кремль заявив про паузу в переговорах між Україною і росією
Сьогодні, 16:37
У Луцьку злива підтопила вулиці: працюють 4 аварійні бригади
Сьогодні, 15:50