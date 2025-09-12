Кремль заявив про паузу в переговорах між Україною і росією

Кремль заявив про паузу в переговорах між Україною і росією
Кремль "констатує" паузу в переговорах між Україною і Росією, заявив прессекретар відомства Дмитро Пєсков.

Про це пише ТАСС, повідомляє Українська правда.

"Кремль констатує паузу в переговорах між Росією і Україною, хоча канали спілкування переговорних груп є.

Він також зазначив, що не можна носити рожеві окуляри і очікувати блискавичних результатів від переговорів щодо України", - сказав Пєсков.

Разом з тим Пєсков запевняє, що РФ готова продовжувати мирні переговори щодо України, а європейці "заважають мирним зусиллям".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський аграрій Віктор Шумський став Заслуженим працівником сільського господарства України
У Луцьку розширюється Сіті Парк: ще більше комфорту й архітектурної гармонії. Реклама
Відпочинок на Світязі 2025: актуальні ціни на житло та місцеві делікатеси
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Два Герої з Луцька Володимир Чижук та Роман Ющук віддали своє життя за Україну
Сьогодні, 16:54
«Їхнє місце життя – на сцені»: народним артистам Людмилі Приходько та Олександру Якимчуку відкрили меморіальні дошки
Сьогодні, 16:42
Кремль заявив про паузу в переговорах між Україною і росією
Сьогодні, 16:37
У Луцьку попрощалися з полеглим на війні Героєм Юрієм Ковальчуком
Сьогодні, 16:09
У Луцьку злива підтопила вулиці: працюють 4 аварійні бригади
Сьогодні, 15:50
Медіа
відео
1/8