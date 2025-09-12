Кремль заявив про паузу в переговорах між Україною і росією

Дмитро Пєсков.



Про це пише ТАСС, повідомляє



"Кремль констатує паузу в переговорах між Росією і Україною, хоча канали спілкування переговорних груп є.



Він також зазначив, що не можна носити рожеві окуляри і очікувати блискавичних результатів від переговорів щодо України", - сказав Пєсков.



Разом з тим Пєсков запевняє, що РФ готова продовжувати мирні переговори щодо України, а європейці "заважають мирним зусиллям".

Кремль "констатує" паузу в переговорах між Україною і Росією, заявив прессекретар відомстваПро це пише ТАСС, повідомляє Українська правда "Кремль констатує паузу в переговорах між Росією і Україною, хоча канали спілкування переговорних груп є.Він також зазначив, що не можна носити рожеві окуляри і очікувати блискавичних результатів від переговорів щодо України", - сказав Пєсков.Разом з тим Пєсков запевняє, що РФ готова продовжувати мирні переговори щодо України, а європейці "заважають мирним зусиллям".

