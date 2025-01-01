У Луцьку попрощалися з полеглим на війні Героєм Юрієм Ковальчуком

Юрієм Ковальчуком.



Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.



Сьогодні у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбулось відспівування військовослужбовця Ковальчука Юрія Федоровича (25.06.1988 року народження), який загинув 3 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Новоселидівка Донецької області.



Поховали Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!













