У Луцьку зустрінуть Кирила Вєтрова, який повернувся з російського полону

Кирило Вєтров, який понад два роки був у російському полоні.



Про це пише



Захисника звільнили під час чергового обміну військовополоненими, який відбувся у червні.



Кирило Вєтров потрапив у полон 21 травня 2023 року у Донецькій області.



Зустріч відбудеться на Замковій площі о 18:00. Зустріти військовослужбовця 14 ОМБр запрошують всіх небайдужих.



Лучанам та гостям міста, які зустрічатимуть воїна, радять брати із собою патріотичну символіку та квіти, аби віддати належну шану воїну.

