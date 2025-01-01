У Луцьку зустрінуть Кирила Вєтрова, який повернувся з російського полону

У Луцьку зустрінуть Кирила Вєтрова, який повернувся з російського полону
У Луцьк, в п’ятницю, 12 вересня повертається Кирило Вєтров, який понад два роки був у російському полоні.

Про це пише Район.Луцьк з посиланням на Автомайдан Луцьк.

Захисника звільнили під час чергового обміну військовополоненими, який відбувся у червні.

Кирило Вєтров потрапив у полон 21 травня 2023 року у Донецькій області.

Зустріч відбудеться на Замковій площі о 18:00. Зустріти військовослужбовця 14 ОМБр запрошують всіх небайдужих.
У Луцьку зустрінуть Кирила Вєтрова, який повернувся з російського полону

Лучанам та гостям міста, які зустрічатимуть воїна, радять брати із собою патріотичну символіку та квіти, аби віддати належну шану воїну.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський аграрій Віктор Шумський став Заслуженим працівником сільського господарства України
У Луцьку розширюється Сіті Парк: ще більше комфорту й архітектурної гармонії. Реклама
Відпочинок на Світязі 2025: актуальні ціни на житло та місцеві делікатеси
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку зустрінуть Кирила Вєтрова, який повернувся з російського полону
Сьогодні, 15:10
Поблизу Львова сталась стрілянина у приміщенні автосервісу: є загиблі
Сьогодні, 14:50
Тенденції розвитку ПЛР-діагностики в Україні та світі
Сьогодні, 14:30
Вони рятують життя: медики волинської бригади ЗСУ
Сьогодні, 14:10
У Луцьку за 7 місяців - понад 8 мільйонів гривень штрафів за неправильне паркування
Сьогодні, 13:40
Медіа
відео
1/8