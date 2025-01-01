У Луцьку зустрінуть Кирила Вєтрова, який повернувся з російського полону
Сьогодні, 15:10
У Луцьк, в п’ятницю, 12 вересня повертається Кирило Вєтров, який понад два роки був у російському полоні.
Про це пише Район.Луцьк з посиланням на Автомайдан Луцьк.
Захисника звільнили під час чергового обміну військовополоненими, який відбувся у червні.
Кирило Вєтров потрапив у полон 21 травня 2023 року у Донецькій області.
Зустріч відбудеться на Замковій площі о 18:00. Зустріти військовослужбовця 14 ОМБр запрошують всіх небайдужих.
Лучанам та гостям міста, які зустрічатимуть воїна, радять брати із собою патріотичну символіку та квіти, аби віддати належну шану воїну.
