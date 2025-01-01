Поблизу Львова сталась стрілянина у приміщенні автосервісу: є загиблі





Про це повідомляє



Зазначається, що подія сталась о 12:00 годині у селі Підрясне Львівського району Львівської області.



У приміщенні офісу автосервісу знайдено мертвими з вогнепальними пораненнями двох працівників вказаного сервісу. Обставини з'ясовуються, на місці працюють профільні служби.



Випадки стрілянини у Львові



Нагадаємо, 30 серпня у Львові застрелили колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія. За даними правоохоронців, невідомий відкрив вогонь і здійснив близько 8 пострілів, від чого нардеп загинув на місці, ще до приїзду швидкої.



Зазначається, що напад був ретельно спланованим. Слідство розглядає кілька версій, включаючи ймовірний російський слід. Особу нападника поки що не встановлено. Згідно камер відеоспостереження, він був був у шоломі та замаскований під кур'єра сервісу доставки Glovo.



Також 31 серпня у Львові ввечері, 31 серпня, на вулиці Володимира Великого сталася стрілянина. Зловмисника наразі затримано.

