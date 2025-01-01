Вони рятують життя: медики волинської бригади ЗСУ

Медична служба волинської 100-ї окремої механізованої бригади виконує широкий спектр завдань, спрямованих на збереження життя та здоров’я бійців «Сталевої Сотки».

Зокрема – забезпечення підрозділів та особового складу необхідним медичним майном та препаратами, повідомляє в фейсбуці військова частина.

Дмитро – один із тих, на кого покладене це відповідальне завдання. Чоловік родом із Харкова. За фахом – провізор. 10 років працював у цивільній фармації в мережі українських аптек «Доброго дня», опісля – 5 років у міжнародній фармацевтичній компанії Berlin-Chemie. Втім, після повномасштабного вторгнення чоловік вирішив використати свій досвід, вміння та навички задля захисту Батьківщини.

Нині Дмитро обіймає посаду начальника відділення медичного постачання медичної роти 100 омбр.

«Головна мета моєї діяльності – забезпечення бригади медичним майном в широкому сенсі цього слова. Це не лише отримання цього майна та видача на руки, але і його облік та списання», – ділиться Дмитро.

У війську чоловік обрав собі псевдо «Аскет».

«Стан аскета передбачає відмову від усього зайвого, натомість дозволяє зосередитися на головному. В моєму випадку – це те, що приносить користь боєздатності підрозділу, дозволяє бригаді успішніше виконувати задачі шляхом збереження життя та здоров’я особового складу», – розповідає боєць.
За словами Дмитра, досвід роботи у фармації, вміння працювати з великими обсягами інформації та патріотизм створили ідеальний «коктейль» для якісного виконання завдань його підрозділом.

«Військовослужбовець має бути патріотом і прагнути у важкий час бути поруч з тими, хто захищає свою Батьківщину», – переконаний військовий медик.

На запитання, чи думав над тим, чим займеться після війни, Дмитро відповів: «Зараз мої зусилля та думки спрямовані на вирішенні поточних справ, але надалі розглядаю варіант над тим, аби повернутися до цивільного життя або ж залишитися у військовій медицині».

Вдома на «Аскета» чекає дружина та троє дітей.

