У Луцьку за 7 місяців - понад 8 мільйонів гривень штрафів за неправильне паркування





Чи все в роботі вдається, Юлії Чіпак.



Як працює департамент муніципальної варти Луцька



— Як змінилась робота Муніципальної варти за час повномасштабного вторгнення?



З перших днів війни працівники департаменту муніципальної варти Луцької міської ради в посиленому режимі здійснюють чергування на території Луцької міської територіальної громади з метою охорони громадського порядку, виявлення та перевірки осіб, які можуть здійснювати диверсійно-розвідувальну роботу, посилена робота з камерами відеоспостереження "Безпечне місто Луцьк" та чергування під час блекаутів задля недопущення випадків мародерства та крадіжок.



— Скільки інспекторів наразі працює у Муніципальній варті?



Станом на 1 вересня 2025 у департаменті муніципальної варти Луцької міської ради працює 31 працівник, а також 1 особа перебуває у декретній відпустці та 7 працівників проходять службу у Збройних Силах України. На цей час у департаменті муніципальної варти є вакансії. Працівникам департаменту бронювання від військової служби надається відповідно до чинного законодавства.



— Якщо говорити про гендерну рівність, то яке співвідношення чоловіків та жінок у департаменті?



Станом на 2 вересня 2025, без врахування працівників, які проходять службу у Збройних Силах України, в департаменті працює 45% жінок та 55% чоловіків.



— Яка зарплата в інспектора Мунварти, враховуючи ставку та премії?



Заробітна плата працівників органів місцевого самоврядування включає гарантовані законодавством України виплати, відповідно до постанови Каьінету міністрів України "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконачвої влади, органів прокуратури, суддів та інших органів" зі змінами, складається з посадових окладів, премії.



Згідно з вимогами чинного законолавства загальна сума посадового окладу кожного працівника затверджена штатним розписом.



Посадовий оклад становить:



﻿﻿інспектора департаменту муніципальної варти — 6177,00 грн;

﻿﻿старшого інспектора департаменту муніципальної варти — 6359,00 грн.



Розмір премії працівників денартаменту нараховується згідно із затвердженою міською радою шкалою преміювань працівників департаменту та встановлюється згідно з наказом на преміювання працівників.



Кількість винесених шграфів за паркування не впливає на розмір премійпрацівника.



Штрафи за паркування



— На скільки поповнюється міський бюджет від штрафів за паркування?



﻿﻿Протягом 2024 року інспекторами з паркування було винесено 48369 Постанов про притягнення до адміністративної відповідальності за порушення правил зупинки, стоянки та паркування, зафіксоване в режимі фотозйомки, на загальну суму 22 036 240 грн.



Протягом 7 місяців 2025 року інспекторами з паркування було винесено 16929 Постанов про притягнення до адміністративної відповідальності за порушення правил зупинки, стоянки та паркування, зафіксоване в режимі фотозйомки, на загальну суму 8 022 960 грн.



Протягом липня 2025 року інспекторами з паркування було винесено 2 431 Постанову про притягнення до адміністративної відповідальності за порушення правил зупинки, стоянки та паркування, зафіксоване в режимі фотозйомки, на загальну суму 1 216 440 грн.



— Яка сума штрафу за неправильне паркування?



Працівники департаменту муніципальної варти здійснюють заходи, спрямовані на дотримання громадянами правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів згідно Правил дорожнього руху та виносять постанови у справах про адміністративні правопорушення за ч. 1 ст. 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення (штраф в розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — 340 грн), ч. 3 ст. 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення (штраф в розмірі сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - 680 грн), ч. 1 ст. 152-1 КУпАП (штраф у 20-ти кратному розмірі однієї години послуг з користування майданчиком для паркування).



Окрім того, за порушення вимог правил паркування, які передбачені Правилами благоустрою Луцької міської територіальної громади, передбачена відповідальність згідно зі ст. 152 КУпА (штраф на громадян від двадцяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340 — 1360 грн) і на посадових осіб, громадян — субʼєктів підприємницької діяльності — від пʼятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 — 1700 грн).



— Часто на департамент подають до суду з приводу оскарження постанов про паркування? Чи вдається ці постанови оскаржувати?



﻿﻿﻿﻿Оскарження постанов про адміністративні правопорушення у сфері зупинки, стоянки та паркування транспортних засобів, винесених департаментом муніципальної варти Луцької міської ради, дійсно має місце, оскільки таке право гарантоване нормами Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кодексу адміністративного судочинства України. Відсоток оскаржених постанов в судовому порядку у 2024 році становить — 0,08%, за 7 місяців 2025 року — 0,11%.



Програма "Безпечне місто"



— У Луцьку діє програма "Безпечне місто". Яку ефективність вона має? Чи зменшилася кількість правопорушень зі встановленням камер у різних частинах міста?



Багатоцільова платформа для захисту громади Програма "Безпечне місто Луцьк", що адмініструється департаментом муніципальної варти Луцької міської ради, була створена з метою функціонування єдиного інформаційного простору для моніторингу та контролю за найважливішими обʼєктами та територіями громади.



Станом на 2025 рік мережа налічує 460 камер, стратегічно розміщених на вʼїздах та виїздах з міста, ключових транспортних розвʼязках, у парках, скверах, на територіях навчальних закладів та в місцях масового скупчення людей.



Основні цілі системи "Безпечне місто Луцьк":



﻿﻿профілактика та розкриття правопорушень. Наявність камер діє як стримуючий фактор для потенційних зловмисників. Водночас відеозаписи стають незамінною доказовою базою для правоохоронних органів;



﻿﻿контроль за безпекою дорожнього руху. Система дозволяє фіксувати ДТП, виявляти винуватців, які залишили місце пригоди та аналізувати транспортні потоки для оптимізації руху;



﻿﻿захист комунального майна. Камери допомагають оперативно виявляти

акти вандалізму, пошкодження обʼєктів благоустрою (зупинок, дитячих майданчиків, зелених насаджень) та притягати винних до відповідальності;



моніторинг благоустрою. Система ефективно використовується для виявлення та фіксації фактів незаконного скидання сміття, забруднення доріг, що дозволяє муніципальній варті накладати штрафи та підтримувати чистоту в місті;



﻿﻿оперативне реагування на надзвичайні ситуації. Диспетчери "Центру безпеки міста" в режимі реального часу відстежують ситуацію та координують дії відповідних служб у разі виникнення пожеж, аварій чи інших інцидентів.



Система активно використовується правоохоронними органами для виконання спеціальних завдань. Фіксуються численні дорожньо-транспортні пригоди. Відеозаписи допомагають патрульній поліції обʼєктивно встановлювати обставини аварій та приймати правомірні рішення. Притягуються до відповідальності порушники правил благоустрою.



Стихійна торгівля та демонтаж незаконних споруд



— Стихійна торгівля — наскільки це масштабна проблема для Луцька? Скільки штрафів в середньому виписуєте за місяць щодо стихійної торгівлі? Про які суми йдеться?



З метою недопущення утворення стихійних ринків на території міста та дотримання правил торгівлі, інспекторами департаменту здійснюється чергування на вулицях Глушець, Замкова, Кравчука, Конякіна, Львівська, проспектах Соборності, Президента Грушевського, Відродження (поблизу ринків).



У період сезонної торгівлі сільськогосподарською продукцією інспекторами департаменту здійснюється посилений контроль та не допущення торгівлі з рук у невстановлених місцях методом інформування та проведення профілактично- розʼяснювальних бесід з громадянами.



За розміщення обʼєктів торгівлі у невстановлених місцях, на громадян від початку року було складено 5 протоколів про адміністративні правопорушення за ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Рішенням адміністративної комісії Луцької міської ради накладено штрафів на суму 4760 грн.



— Які штрафи загрожують лучанам за недотримання приписів щодо демонтажу різноманітних незаконних споруд та парканів? Скільки таких споруд ще є в місті?



За невиконання умов приписів щодо демонтажу різноманітних тимчасових споруд, малих архітектурних форм та різноманітних конструкцій



За невиконання умов приписів щодо демонтажу різноманітних тимчасових споруд, малих архітектурних форм та різноманітних конструкцій, працівники депаргаменгу уповноважені складати протоколи про адміністративні правопорушення за ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення (порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів — тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340 — 1360 грн) і на посадових осіб, громадян — субʼєктів підприємницької діяльності — від пʼятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громалян (850 — 1 700грн).



— Порядок на прибудинкових територіях — ще одна сфера відповідальності інспекторів Муніципальної варти. Коли надходять такі повідомлення, виносяться відповідні приписи і винуватцям також загрожують штрафи. Які саме?



Департамент муніципальної варти Луцької міської ради контролює утримання території громади відповідно до Правил благоустрою Луцької міської територіальної громади. Особливу увагу інспектори приділяють прибудинковим територіям: у літній період —косінню трави та прибиранню сміття, восени — опалому листю, а взимку — очищенню снігу та льоду, встановленню засобів безпеки і посипанню пішохідних зон.



Облік звернень громадян щодо порушення Правил благоустрою у Луцькій міській територіальній громаді ведеться у загальному порядку, без виокремлення у розрізі прибудинкових територій. У 2025 році до департаменту надійшло 4272 звернення громадян щодо порушень правил благоустрою, паркування та інших питань. Видано 3339 приписів, переважно через неналежне утримання територій ОСББ, підприємств та установ (не прибирання смігтя, некошена трава, складування будматеріалів, звалювання гілля й сміття). За порушення складено 153 адміністративні протоколи за ст. 152 КУпАП. Штрафи для громадян становлять від 340 до 1360 грн, для посадових осіб та підприємців — від 850 до 1700 грн.

