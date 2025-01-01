У Білорусі розпочалися спільні з росією військові навчання «Захід-2025»

У Білорусі розпочалися спільні з росією військові навчання «Захід-2025»
У Білорусі в п’ятницю, 12 вересня, розпочались спільні стратегічні навчання білоруських та російських збройних сил «Захід-2025», які триватимуть на полігонах Білорусі та Росії до 16 вересня.

Про це повідомляє білоруське державне інформаційне агентство БелТА, передає Укрінформ.

«Мета навчань – відпрацювання спільних дій білоруських і російських військ у рамках забезпечення військової безпеки Союзної держави та готовності до відбиття можливої агресії», – йдеться у матеріалі.

Зазначається, що навчання зосереджуватимуться на таких ключових аспектах підготовки, як удосконалення навичок командування і штабів в управління військами під час відбиття агресії; підвищення рівня взаємодії між органами управління та польового вишколу військовослужбовців; та відпрацювання спільних дій із нейтралізації загроз та стабілізації обстановки на кордонах Союзної Держави.

Інформагентство пише, що «Захід-2025» – це плановий захід, якому передувала низка підготовчих маневрів на території обох країн.

Навчання «Захід-2025» на території Білорусі проводяться на полігонах вглибині країни або в її східних регіонах і, як стверджується, мають оборонний характер.

Як повідомляв Укрінформ, речник ДПСУ Андрій Демченко запевнив у п’ятницю, що кількість особового складу росіян, які залучені у навчаннях «Захід-2025», менша, ніж у 2023 році, коли Росія тримала на території Білорусі близько 10-12 тисяч військових.

Під час маневрів «Захід-2021» почалося повномасштабне вторгнення в Україну.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Білорусь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський аграрій Віктор Шумський став Заслуженим працівником сільського господарства України
У Луцьку розширюється Сіті Парк: ще більше комфорту й архітектурної гармонії. Реклама
Відпочинок на Світязі 2025: актуальні ціни на житло та місцеві делікатеси
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку за 7 місяців - понад 8 мільйонів гривень штрафів за неправильне паркування
Сьогодні, 13:40
У Білорусі розпочалися спільні з росією військові навчання «Захід-2025»
Сьогодні, 13:07
Росію атакували понад 200 дронів: під ударами були Московська, Ленінградська та Смоленська області
Сьогодні, 12:32
На Волині реєструють нові випадки кору: чим небезпечна хвороба
Сьогодні, 12:20
Пожежі на Волині: через падіння дерева спалахнула трава, горіли господарча споруда та житловий будинок
Сьогодні, 12:06
Медіа
відео
1/8