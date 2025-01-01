У Білорусі розпочалися спільні з росією військові навчання «Захід-2025»





Про це повідомляє білоруське державне інформаційне агентство БелТА, передає



«Мета навчань – відпрацювання спільних дій білоруських і російських військ у рамках забезпечення військової безпеки Союзної держави та готовності до відбиття можливої агресії», – йдеться у матеріалі.



Зазначається, що навчання зосереджуватимуться на таких ключових аспектах підготовки, як удосконалення навичок командування і штабів в управління військами під час відбиття агресії; підвищення рівня взаємодії між органами управління та польового вишколу військовослужбовців; та відпрацювання спільних дій із нейтралізації загроз та стабілізації обстановки на кордонах Союзної Держави.



Інформагентство пише, що «Захід-2025» – це плановий захід, якому передувала низка підготовчих маневрів на території обох країн.



Навчання «Захід-2025» на території Білорусі проводяться на полігонах вглибині країни або в її східних регіонах і, як стверджується, мають оборонний характер.



Як повідомляв Укрінформ, речник ДПСУ Андрій Демченко запевнив у п’ятницю, що кількість особового складу росіян, які залучені у навчаннях «Захід-2025», менша, ніж у 2023 році, коли Росія тримала на території Білорусі близько 10-12 тисяч військових.



Під час маневрів «Захід-2021» почалося повномасштабне вторгнення в Україну.

