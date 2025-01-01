У Білорусі розпочалися спільні з росією військові навчання «Захід-2025»
Сьогодні, 13:07
У Білорусі в п’ятницю, 12 вересня, розпочались спільні стратегічні навчання білоруських та російських збройних сил «Захід-2025», які триватимуть на полігонах Білорусі та Росії до 16 вересня.
Про це повідомляє білоруське державне інформаційне агентство БелТА, передає Укрінформ.
«Мета навчань – відпрацювання спільних дій білоруських і російських військ у рамках забезпечення військової безпеки Союзної держави та готовності до відбиття можливої агресії», – йдеться у матеріалі.
Зазначається, що навчання зосереджуватимуться на таких ключових аспектах підготовки, як удосконалення навичок командування і штабів в управління військами під час відбиття агресії; підвищення рівня взаємодії між органами управління та польового вишколу військовослужбовців; та відпрацювання спільних дій із нейтралізації загроз та стабілізації обстановки на кордонах Союзної Держави.
Інформагентство пише, що «Захід-2025» – це плановий захід, якому передувала низка підготовчих маневрів на території обох країн.
Навчання «Захід-2025» на території Білорусі проводяться на полігонах вглибині країни або в її східних регіонах і, як стверджується, мають оборонний характер.
Як повідомляв Укрінформ, речник ДПСУ Андрій Демченко запевнив у п’ятницю, що кількість особового складу росіян, які залучені у навчаннях «Захід-2025», менша, ніж у 2023 році, коли Росія тримала на території Білорусі близько 10-12 тисяч військових.
Під час маневрів «Захід-2021» почалося повномасштабне вторгнення в Україну.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє білоруське державне інформаційне агентство БелТА, передає Укрінформ.
«Мета навчань – відпрацювання спільних дій білоруських і російських військ у рамках забезпечення військової безпеки Союзної держави та готовності до відбиття можливої агресії», – йдеться у матеріалі.
Зазначається, що навчання зосереджуватимуться на таких ключових аспектах підготовки, як удосконалення навичок командування і штабів в управління військами під час відбиття агресії; підвищення рівня взаємодії між органами управління та польового вишколу військовослужбовців; та відпрацювання спільних дій із нейтралізації загроз та стабілізації обстановки на кордонах Союзної Держави.
Інформагентство пише, що «Захід-2025» – це плановий захід, якому передувала низка підготовчих маневрів на території обох країн.
Навчання «Захід-2025» на території Білорусі проводяться на полігонах вглибині країни або в її східних регіонах і, як стверджується, мають оборонний характер.
Як повідомляв Укрінформ, речник ДПСУ Андрій Демченко запевнив у п’ятницю, що кількість особового складу росіян, які залучені у навчаннях «Захід-2025», менша, ніж у 2023 році, коли Росія тримала на території Білорусі близько 10-12 тисяч військових.
Під час маневрів «Захід-2021» почалося повномасштабне вторгнення в Україну.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Білорусі розпочалися спільні з росією військові навчання «Захід-2025»
Сьогодні, 13:07
Росію атакували понад 200 дронів: під ударами були Московська, Ленінградська та Смоленська області
Сьогодні, 12:32
На Волині реєструють нові випадки кору: чим небезпечна хвороба
Сьогодні, 12:20
Пожежі на Волині: через падіння дерева спалахнула трава, горіли господарча споруда та житловий будинок
Сьогодні, 12:06