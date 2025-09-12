Росію атакували понад 200 дронів: під ударами були Московська, Ленінградська та Смоленська області

Росію атакували понад 200 дронів: під ударами були Московська, Ленінградська та Смоленська області
У ніч на 12 вересня Росію атакували понад 200 дронів.

Про це повідомляють російське міноборони, губернатори атакованих регіонів, місцеві медіа та OSINT-канали, пише LB.ua.

Зокрема вороже міністерство оборони заявило, що протягом ночі нібито перехоплено та знищено 221 український безпілотник над різними регіонами.

На підльоті до Москви було збито дев'ять українських безпілотників, повідомив мер міста Сергій Собянін. За його словами, на місці падіння уламків працюють екстрені служби. Інших деталей він не надав.

Також під обстрілами були й інші регіони країни-агресорки. Зокрема українські OSINT-канали повідомили про атаку на НПЗ у Смоленській області.

Водночас дрони атакували найбільший російський порт "Приморськ" в Ленінградській області. Як повідомив губернатор регіону, знищено понад 30 БПЛА. На одному з суден виникла пожежа. Зафіксовано падіння осколків і уламків БПЛА у Всеволожську, Тосно, селах Покровське та Узміно, а також - поза населеними пунктами в Ломоносовському районі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський аграрій Віктор Шумський став Заслуженим працівником сільського господарства України
У Луцьку розширюється Сіті Парк: ще більше комфорту й архітектурної гармонії. Реклама
Відпочинок на Світязі 2025: актуальні ціни на житло та місцеві делікатеси
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку за 7 місяців - понад 8 мільйонів гривень штрафів за неправильне паркування
Сьогодні, 13:40
У Білорусі розпочалися спільні з росією військові навчання «Захід-2025»
Сьогодні, 13:07
Росію атакували понад 200 дронів: під ударами були Московська, Ленінградська та Смоленська області
Сьогодні, 12:32
На Волині реєструють нові випадки кору: чим небезпечна хвороба
Сьогодні, 12:20
Пожежі на Волині: через падіння дерева спалахнула трава, горіли господарча споруда та житловий будинок
Сьогодні, 12:06
Медіа
відео
1/8