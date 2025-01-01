Пожежі на Волині: через падіння дерева спалахнула трава, горіли господарча споруда та житловий будинок

Рятувальники Волині ліквідували три пожежі.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

11 вересня о 14:09 поблизу села Любешівська Воля Любешівської громади сталася пожежа сухої трави та чагарників на площі близько 3 га. Вогонь гасили рятувальники 12-го ДПРЧ селища Любешів, а також команда місцевих пожежників із сіл Судче та Седлище. Загоряння виникло через коротке замикання зовнішньої електромережі після падіння дерева.

О 16:30 у селі Литовеж Володимирського району горіла господарська споруда. Вогнем пошкоджено 5 м² внутрішнього облицювання стін, знищено електроподовжувач. Загоряння ліквідували первинними засобами пожежогасіння ще до поширення вогню. Причина – коротке замикання електроподовжувача.

О 18:45 у селі Навіз Рожищенської громади Луцького району виникла пожежа в дерев’яному житловому будинку. Вогнем знищено частково покрівлю і перекриття, речі домашнього вжитку. До гасіння залучалися рятувальники 3-ї ДПРЧ м. Рожище, МПО с. Навіз та с.Боровичі. Причина пожежі – несправність пічного опалення.

Унаслідок усіх подій постраждалих і загиблих не зафіксовано.

