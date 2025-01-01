Частина Ковеля тимчасово буде без газу

Частина Ковеля тимчасово буде без газу
Газовики попередили мешканців Ковеля, що у зв’язку із ремонтом тимчасово припинять газопостачання на деяких вулицях міста.

Про це повідомляє Волинська філія «Газмережі».

У зв’язку з виконанням ремонтних робіт тимчасово припинять газопостачання (розподіл природного газу) споживачам у Ковелу.

Газу не буде з 10:00 середи, 17 вересня, до 15:00 четверга, 18 вересня.

Газопостачання припинять 102 споживачам у Ковелі на таких вулицях:

• вул. Грушевського (буд. 73, 81 г, 83, 85, 94 а, 94 в, 94 г, 96, 96 а, 96 б, 96 в, 98 б, 104, 106, 106 б, 110),
• вул. Луцька,
• вул. Лісова,
• провулок Грушевського (буд.1, 3, 5).

Відновлення газопостачання відбудеться після завершення ремонтних робіт за умови доступу до газоспоживаючого обладнання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: газ, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський аграрій Віктор Шумський став Заслуженим працівником сільського господарства України
У Луцьку розширюється Сіті Парк: ще більше комфорту й архітектурної гармонії. Реклама
Відпочинок на Світязі 2025: актуальні ціни на житло та місцеві делікатеси
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині реєструють нові випадки кору: чим небезпечна хвороба
Сьогодні, 12:20
Пожежі на Волині: через падіння дерева спалахнула трава, горіли господарча споруда та житловий будинок
Сьогодні, 12:06
Частина Ковеля тимчасово буде без газу
Сьогодні, 11:46
Польща розгортає 40 тисяч військових на кордонах з Білоруссю та росією
Сьогодні, 11:22
На Волині автівка збила жінку на пішохідному переході
Сьогодні, 11:05
Медіа
відео
1/8