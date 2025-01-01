Частина Ковеля тимчасово буде без газу
Сьогодні, 11:46
Газовики попередили мешканців Ковеля, що у зв’язку із ремонтом тимчасово припинять газопостачання на деяких вулицях міста.
Про це повідомляє Волинська філія «Газмережі».
У зв’язку з виконанням ремонтних робіт тимчасово припинять газопостачання (розподіл природного газу) споживачам у Ковелу.
Газу не буде з 10:00 середи, 17 вересня, до 15:00 четверга, 18 вересня.
Газопостачання припинять 102 споживачам у Ковелі на таких вулицях:
• вул. Грушевського (буд. 73, 81 г, 83, 85, 94 а, 94 в, 94 г, 96, 96 а, 96 б, 96 в, 98 б, 104, 106, 106 б, 110),
• вул. Луцька,
• вул. Лісова,
• провулок Грушевського (буд.1, 3, 5).
Відновлення газопостачання відбудеться після завершення ремонтних робіт за умови доступу до газоспоживаючого обладнання.
