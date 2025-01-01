Частина Ковеля тимчасово буде без газу

Газовики попередили мешканців Ковеля, що у зв’язку із ремонтом тимчасовона деяких вулицях міста.Про це повідомляє Волинська філія «Газмережі».У зв’язку з виконанням ремонтних робіт тимчасово припинять газопостачання (розподіл природного газу) споживачам у Ковелу.Газу не буде з 10:00 середи, 17 вересня, до 15:00 четверга, 18 вересня.Газопостачання припинять 102 споживачам у Ковелі на таких вулицях:• вул. Грушевського (буд. 73, 81 г, 83, 85, 94 а, 94 в, 94 г, 96, 96 а, 96 б, 96 в, 98 б, 104, 106, 106 б, 110),• вул. Луцька,• вул. Лісова,• провулок Грушевського (буд.1, 3, 5).Відновлення газопостачання відбудеться після завершення ремонтних робіт за умови доступу до газоспоживаючого обладнання.