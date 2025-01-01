На Волині автівка збила жінку на пішохідному переході

На Волині автівка збила жінку на пішохідному переході
У дорожньо-транспортній пригоді, що трапилася сьогодні, 12 вересня, у Володимирі, постраждала жінка.

Про це у телеграмі повідомляє Твій Володимир.

Як ідеться у повідомленні, на вулиці Ковельській у Володимирі авто Audi збило жінку на пішохідному переході.

За попередньою інформацією, постраждалу госпіталізували у важкому стані.

Нині у Володимирі на вулиці Ковельській через ДТП біля «Рукавички» рух ускладнений.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ДТП, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський аграрій Віктор Шумський став Заслуженим працівником сільського господарства України
У Луцьку розширюється Сіті Парк: ще більше комфорту й архітектурної гармонії. Реклама
Відпочинок на Світязі 2025: актуальні ціни на житло та місцеві делікатеси
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Частина Ковеля тимчасово буде без газу
Сьогодні, 11:46
Польща розгортає 40 тисяч військових на кордонах з Білоруссю та росією
Сьогодні, 11:22
На Волині автівка збила жінку на пішохідному переході
Сьогодні, 11:05
Понад 10 тисяч українців віком 18-22 приїхали до Польщі після дозволу на виїзд
Сьогодні, 10:49
Удари по Сумщині коригував піп УПЦ Московського патріархату
Сьогодні, 10:34
Медіа
відео
1/8