На Волині автівка збила жінку на пішохідному переході
Сьогодні, 11:05
У дорожньо-транспортній пригоді, що трапилася сьогодні, 12 вересня, у Володимирі, постраждала жінка.
Про це у телеграмі повідомляє Твій Володимир.
Як ідеться у повідомленні, на вулиці Ковельській у Володимирі авто Audi збило жінку на пішохідному переході.
За попередньою інформацією, постраждалу госпіталізували у важкому стані.
Нині у Володимирі на вулиці Ковельській через ДТП біля «Рукавички» рух ускладнений.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у телеграмі повідомляє Твій Володимир.
Як ідеться у повідомленні, на вулиці Ковельській у Володимирі авто Audi збило жінку на пішохідному переході.
За попередньою інформацією, постраждалу госпіталізували у важкому стані.
Нині у Володимирі на вулиці Ковельській через ДТП біля «Рукавички» рух ускладнений.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Частина Ковеля тимчасово буде без газу
Сьогодні, 11:46
На Волині автівка збила жінку на пішохідному переході
Сьогодні, 11:05
Удари по Сумщині коригував піп УПЦ Московського патріархату
Сьогодні, 10:34