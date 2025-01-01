На Волині автівка збила жінку на пішохідному переході





Про це у телеграмі повідомляє



Як ідеться у повідомленні, на вулиці Ковельській у Володимирі авто Audi збило жінку на пішохідному переході.



За попередньою інформацією, постраждалу госпіталізували у важкому стані.



Нині у Володимирі на вулиці Ковельській через ДТП біля «Рукавички» рух ускладнений.





