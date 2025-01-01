Понад 10 тисяч українців віком 18-22 приїхали до Польщі після дозволу на виїзд





Про це пише RMF FM, повідомляє



Речник Бещадської прикордонної охорони повідомив, що з 28 серпня до 3 вересня цього року через прикордонні переходи в Підкарпатському регіоні з України прибули 6100 чоловіків віком 18-22 років, а виїхали 2000.



Тижнем раніше приблизно 500 молодих українців в'їхали до країни, а понад 650 виїхали на цій ділянці кордону.



Схожа ситуація спостерігається і в Люблінському воєводстві, де також зафіксовано збільшення кількості молодих українців, які в'їжджають до Польщі.



За словами речника Надбужанського прикордонного підрозділу, з 28 серпня до 3 вересня прибули 4605 чоловіків віком від 18 до 22 років, а виїхав 1301. Він додав, що тижнем раніше до Польщі з України прибув 461 молодий українець, а вибули 575.



Як зазначає RMF FM, зростання кількості молодих українців, які приїжджають до Польщі, може бути пов'язане зокрема з бажанням навчатися в цій країні або з від'їздом у відпустку.



Водночас Державна прикордонна служба України заявила, що не веде окремої статистики щодо кількості чоловіків віком 18-22 років, які виїхали з України з моменту дозволу на це.



Чоловікам віком 18-22 роки дозволили виїзд за кордон



27 серпня Кабінет Міністрів дозволив виїжджати за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років включно.



Однак ця норма не поширюється на людей, які обіймають визначені посади в органах державної влади, державних органах та органах місцевого самоврядування. Такі посадовці можуть виїжджати за кордон лише у службове відрядження.



У Державній прикордонній службі зазначили, що для виїзду чоловікам потрібно мати військово-облікові документи в паперовій або електронній формі.

