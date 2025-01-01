На Волині реєструють нові випадки кору: чим небезпечна хвороба

зафіксували кір. Троє з них — діти. За аналогічний період у 2024 році було зафіксовано 2 випадки в області.



Як розповіла лікарка-епідемологиня Волинського обласного центру контролю та профілактики інфекційних захворювань Ірина Шмиговська, два випадки зареєстрували у Луцьку, ще по одному у Нововолинській і Головненській громадах.



У Волинському обласному центрі контролю та профілактики хвороб нагадують, що 2026 року відбудуться зміни в Національному календарі щеплень. Друге щеплення від кору проводитимуть у 4 роки, раніше дітям вносили вакцину у 6 років.



Чим небезпечний кір і як уберегтися



Кір — одне з найбільш заразних захворювань та може викликати серйозні ускладнення: пневмонію, отит (вушна інфекція), енцефаліт (запалення мозку), а також інвалідність і смерть. Вірус кору впливає й на імунну систему – пригнічує імунітет.



Передається хвороба повітряно-крапельним шляхом: захворіла особа виділяє вірус у повітря з крапельками слини при розмові, обіймах, поцілунках, чханні, кашлі. Близько двох годин вірус ще буде циркулювати в приміщенні та залишатись на поверхнях, на які інфікована людина чхала чи кашляла.



Ризик заразитись в осіб, що не мають імунітету проти кору, складає близько 90 відсотків. Група ризику: діти, особливо молодші 5 років; вагітні; медичний персонал; вчителі; люди з хронічними захворюваннями.



