На Волині реєструють нові випадки кору: чим небезпечна хвороба
Сьогодні, 12:20
У Волинській області за вісім місяців 2025 року у чотирьох людей зафіксували кір. Троє з них — діти. За аналогічний період у 2024 році було зафіксовано 2 випадки в області.
Про це пише Суспільне.
Як розповіла лікарка-епідемологиня Волинського обласного центру контролю та профілактики інфекційних захворювань Ірина Шмиговська, два випадки зареєстрували у Луцьку, ще по одному у Нововолинській і Головненській громадах.
У Волинському обласному центрі контролю та профілактики хвороб нагадують, що 2026 року відбудуться зміни в Національному календарі щеплень. Друге щеплення від кору проводитимуть у 4 роки, раніше дітям вносили вакцину у 6 років.
Чим небезпечний кір і як уберегтися
Кір — одне з найбільш заразних захворювань та може викликати серйозні ускладнення: пневмонію, отит (вушна інфекція), енцефаліт (запалення мозку), а також інвалідність і смерть. Вірус кору впливає й на імунну систему – пригнічує імунітет.
Передається хвороба повітряно-крапельним шляхом: захворіла особа виділяє вірус у повітря з крапельками слини при розмові, обіймах, поцілунках, чханні, кашлі. Близько двох годин вірус ще буде циркулювати в приміщенні та залишатись на поверхнях, на які інфікована людина чхала чи кашляла.
Ризик заразитись в осіб, що не мають імунітету проти кору, складає близько 90 відсотків. Група ризику: діти, особливо молодші 5 років; вагітні; медичний персонал; вчителі; люди з хронічними захворюваннями.
