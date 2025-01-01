Тенденції розвитку ПЛР-діагностики в Україні та світі





У цьому контексті вітчизняна компанія Biocor-Tech є визнаним лідером галузі, адже рішення, представлені на



Куди рухається ПЛР-діагностика у світі

Сьогодні ПЛР-технології розвиваються у напрямку більшої зручності та багатофункціональності. Якщо раніше вони виконували переважно базові завдання, то тепер у центрі уваги — кількісна qPCR, що дозволяє точно вимірювати концентрацію збудника, та мультиплексні тести, які одночасно виявляють кілька інфекцій у зразку. У поєднанні з високопродуктивним секвенуванням такі методи значно розширюють можливості лікарів і дослідників.



Велику роль відіграє автоматизація: сучасні системи скорочують час на підготовку проб і допомагають уникати людських помилок. Це робить роботу лабораторій швидшою та надійнішою.



Український контекст

В Україні причиною суттєвого зростання попиту на надійні ПЛР-рішення стала пандемія COVID-19. Та й сьогодні більшість лабораторій усе ще зацікавлені в тому, щоб мати доступ до повного циклу постачання — від якісних реагентів до сервісного обслуговування обладнання. Локальні постачальники, зокрема компанії з розгалуженою дистриб’юторською мережею, забезпечують швидку доставку, митний супровід та технічну підтримку, що критично для стабільної роботи діагностичних центрів.



Продукція та послуги Biocor-Tech — акцент на якості

Biocor-Tech пропонує комплексні рішення, адаптовані під потреби різних лабораторій. Серед ключових напрямів:



комплекти для ПЛР та qPCR, включно з праймерами і зондами;

реагенти контролю якості та контрольні матеріали для верифікації тестів;

обладнання: термоцикли, системи автоматичної підготовки зразків, витратні матеріали та аксесуари;

сервісна підтримка, валідація методик і навчання персоналу.

Окрім продукції, компанія надає супутні сервіси: підтримку при валідації методик, допомогу в сертифікації та підготовці до акредитації лабораторій, навчальні програми для лаборантів та інженерний супровід при встановленні й калібруванні обладнання. Такий підхід дозволяє клієнтам швидко адаптувати нові тести, мінімізувати ризики й підтримувати стабільно високі стандарти якості. Компанія забезпечує доставку по всій країні та цілодобову підтримку.



Перспективи та рекомендації

Щоб скористатися всіма перевагами сучасної ПЛР-діагностики, лабораторіям варто вже зараз інвестувати в перевірені набори та обладнання, створити протоколи контролю якості та впроваджувати автоматизовані робочі процеси.



Вибір надійного постачальника, який надаватиме технічну підтримку й проводитиме навчання персоналу, також допоможе у впровадженні інноваційних рішень та підвищить надійність результатів. Окремо варто звернути увагу на комплексні постачання «під ключ», які зменшують логістичні витрати та скорочують час виходу продукту на ринок діагностики.



Підсумок

Ще багато років ПЛР зберігатиме роль ключової методики діагностики. Завдяки мультиплексності, кількісним можливостям і цифровій інтеграції вона лише здобуватиме все більшу популярність. Використання сертифікованих продуктів та комплексних сервісів, які пропонує Biocor-Tech, допоможе українським лабораторіям ефективно відповідати на сучасні виклики охорони здоров’я, підвищувати точність аналізів та оптимізувати операційні витрати.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Завдяки своїй точності та гнучкості, які дозволяють розв’язувати широкий спектр задач — від виявлення інфекцій до генетичного скринінгу, полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР) залишається базовим інструментом сучасної діагностики. Та для того, щоб лабораторії могли працювати безперервно, не йдучи при цьому на компроміс із якістю роботи, слід забезпечувати їх якісним обладнанням та матеріалами.У цьому контексті вітчизняна компанія Biocor-Tech є визнаним лідером галузі, адже рішення, представлені на https://biocor-tech.com/ , допомагають українським і закордонним лабораторіям оперативно впроваджувати світові стандарти, підвищувати точність аналізів та оптимізувати робочі процеси.Сьогодні ПЛР-технології розвиваються у напрямку більшої зручності та багатофункціональності. Якщо раніше вони виконували переважно базові завдання, то тепер у центрі уваги — кількісна qPCR, що дозволяє точно вимірювати концентрацію збудника, та мультиплексні тести, які одночасно виявляють кілька інфекцій у зразку. У поєднанні з високопродуктивним секвенуванням такі методи значно розширюють можливості лікарів і дослідників.Велику роль відіграє автоматизація: сучасні системи скорочують час на підготовку проб і допомагають уникати людських помилок. Це робить роботу лабораторій швидшою та надійнішою.В Україні причиною суттєвого зростання попиту на надійні ПЛР-рішення стала пандемія COVID-19. Та й сьогодні більшість лабораторій усе ще зацікавлені в тому, щоб мати доступ до повного циклу постачання — від якісних реагентів до сервісного обслуговування обладнання. Локальні постачальники, зокрема компанії з розгалуженою дистриб’юторською мережею, забезпечують швидку доставку, митний супровід та технічну підтримку, що критично для стабільної роботи діагностичних центрів.Biocor-Tech пропонує комплексні рішення, адаптовані під потреби різних лабораторій. Серед ключових напрямів:Окрім продукції, компанія надає супутні сервіси: підтримку при валідації методик, допомогу в сертифікації та підготовці до акредитації лабораторій, навчальні програми для лаборантів та інженерний супровід при встановленні й калібруванні обладнання. Такий підхід дозволяє клієнтам швидко адаптувати нові тести, мінімізувати ризики й підтримувати стабільно високі стандарти якості. Компанія забезпечує доставку по всій країні та цілодобову підтримку.Щоб скористатися всіма перевагами сучасної ПЛР-діагностики, лабораторіям варто вже зараз інвестувати в перевірені набори та обладнання, створити протоколи контролю якості та впроваджувати автоматизовані робочі процеси.Вибір надійного постачальника, який надаватиме технічну підтримку й проводитиме навчання персоналу, також допоможе у впровадженні інноваційних рішень та підвищить надійність результатів. Окремо варто звернути увагу на комплексні постачання «під ключ», які зменшують логістичні витрати та скорочують час виходу продукту на ринок діагностики.Ще багато років ПЛР зберігатиме роль ключової методики діагностики. Завдяки мультиплексності, кількісним можливостям і цифровій інтеграції вона лише здобуватиме все більшу популярність. Використання сертифікованих продуктів та комплексних сервісів, які пропонує Biocor-Tech, допоможе українським лабораторіям ефективно відповідати на сучасні виклики охорони здоров’я, підвищувати точність аналізів та оптимізувати операційні витрати.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію