У Луцьку злива підтопила вулиці: працюють 4 аварійні бригади





Найбільш підтоплені ділянки — у районі міської лікарні на просп. Відродження та на вул. Карпенка-Карого під мостом, розповів у коментарі Володимир Марценюк.



Місцями колектор не справляється з великою кількістю води і треба робити капітальний ремонт мереж, але поки що на це немає коштів. До прикладу, щоб відремонтувати колектор на просп. Відродження, треба орієнтовно 10 млн грн.



«Там треба збільшувати колектор, бо площа збирання дощових вод значно більша, ніж була запроєктована на початку будівництва мережі», — каже Марценюк.



Якщо гроші на ці потреби передбачать у бюджеті на наступний рік, зможуть відремонтувати хоча б одну проблемну ділянку.



З початком осені ситуація ускладнилася й через те, що опале листя забиває дощоприймачі. Зараз працівники їх відкривають і чистять, щоб швидше сходила вода.



Через погіршення погодних умов ускладнилася ситуація на дорогах. У департаменті муніципальної варти радять водіям бути особливо уважними через слизьке дорожнє покриття та погану видимість.



Для цього необхідно:



дотримуватися безпечної швидкості;



уникати різких маневрів;



гальмувати завчасно.



Пішоходам слід переходити дорогу лише у встановлених місцях, переконавшись у відсутності транспорту, та носити яскравий або сітловідбивальний одяг для покращення видимості.



Усіх учасників дорожнього руху закликають до підвищеної уваги на дорогах.



Волинський гідрометцентр також попереджає про те, що вночі та вранці 13 вересня буде туман, тож усім учасникам дорожнього руху слід бути уважними та обережними.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У місті зливова каналізація не справляється з великою кількістю опадів. Проблеми усувають 4 аварійні бригади.Найбільш підтоплені ділянки — у районі міської лікарні на просп. Відродження та на вул. Карпенка-Карого під мостом, розповів у коментарі misto.media директор ЛСКАП «Луцькспецкомунтранс»Місцями колектор не справляється з великою кількістю води і треба робити капітальний ремонт мереж, але поки що на це немає коштів. До прикладу, щоб відремонтувати колектор на просп. Відродження, треба орієнтовно 10 млн грн.«Там треба збільшувати колектор, бо площа збирання дощових вод значно більша, ніж була запроєктована на початку будівництва мережі», — каже Марценюк.Якщо гроші на ці потреби передбачать у бюджеті на наступний рік, зможуть відремонтувати хоча б одну проблемну ділянку.З початком осені ситуація ускладнилася й через те, що опале листя забиває дощоприймачі. Зараз працівники їх відкривають і чистять, щоб швидше сходила вода.Через погіршення погодних умов ускладнилася ситуація на дорогах. У департаменті муніципальної варти радять водіям бути особливо уважними через слизьке дорожнє покриття та погану видимість.Для цього необхідно:дотримуватися безпечної швидкості;уникати різких маневрів;гальмувати завчасно.Пішоходам слід переходити дорогу лише у встановлених місцях, переконавшись у відсутності транспорту, та носити яскравий або сітловідбивальний одяг для покращення видимості.Усіх учасників дорожнього руху закликають до підвищеної уваги на дорогах.Волинський гідрометцентр також попереджає про те, що вночі та вранці 13 вересня буде туман, тож усім учасникам дорожнього руху слід бути уважними та обережними.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію